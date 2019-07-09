NVIDIA將Jetson Nano開發板加入深度學習實作坊 推廣AIoT應用

今年在GTC 2019期間宣布推出Jetson Nano與開發板產品之後，NVIDIA稍早也宣布將此項產品納入深度學習實作坊 (DLI)推廣計畫，藉此讓更多人能以此打造豐富且結合人工智慧技術的物聯網 (AIoT)應用內容。

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依照先前說明，Jetson Nano採用4核心Cortex-A57 CPU，搭配128組CUDA核心、運算效能達472GFLOPS (FP16)的Maxwell顯示架構GPU，另外整合對應25.6GB/s傳輸量的4GB 64位元LPDDR4記憶體與16GB eMMC儲存容量，整體佔用面積僅70 x 45 mm，運作耗電量僅在5W-10W之間。

而在軟體方面則支援景深量測、物件識別、姿勢量測、手勢識別、路徑規劃等功能，另外也支援TensorRT、cuDNN等深度學習框架，以及VisionWorks OpenCV等電腦視覺應用，另外也支援cuBLAS、cuFFT等加速運算，同時在顯示輸出方面也支援Vulkan、OpenCL等API內容，本身也能使用NVIDIA旗下CUDA、Linux4Tegra與ROS軟體項目。

加上本身採用輕巧體積設計，因此更容易應用在各類物聯網設備，或是機器人等裝置使用，而NVIDIA也提供諸多開發設計範例、線上討論區、學習課程，以及現有原始碼、資料庫等資源，讓開發人員能善加運用。

此次宣布將Jetson Nano與開發板產品納入深度學習實作坊推廣計畫，並且透過線上資源與大專院校合作推廣，預期讓更多學生、初學者可藉由課程內容學習如何藉由Jetson Nano與開發板創造更多應用項目。

同時藉由開發工具相容，一旦開發人員熟習如何藉由Jetson Nano打造應用產品之後，將可藉由更多採用NVIDIA Tegra處理器的開發平台設計更多應用項目。

同時藉由開發工具相容，一旦開發人員熟習如何藉由Jetson Nano打造應用產品之後，將可藉由更多採用NVIDIA Tegra處理器的開發平台設計更多應用項目。

根據NVIDIA說明，雖然現階段線上資源仍以英文語言呈現為主，但將會持續增加繁簡中文，以及包含日、韓語言版本內容，同時也會與更多地區的大專院校合作學習課程，藉此推廣深度學習實作坊內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》