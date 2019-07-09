傳博通最快7月中旬宣布收購賽門鐵克 但可能仍有變數

先前傳出博通有意收購賽門鐵克，藉此強化網通安全，稍早更傳出博通已經獲得銀行貸款承諾，預計以超過220億美元現金價格收購賽門鐵克，同時也將包含承括賽門鐵克現有債務，預計最快會在7月中旬達成收購協議。

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不過，相關消息也指出目前賽門鐵克前執行長Greg Clark也可能聯合收購投資公司Advent International，以及Permira Holdings，預計提出具有競爭力的收購提議報價，藉此爭奪收購賽門鐵克機會。

但從博通提出收購金額來看，似乎有較大贏面可順利收購賽門鐵克，只是目前可能仍有變因存在。

目前博通、賽門鐵克，以及包含Greg ClarkAdvent International、Permira Holdings均未針對市場傳聞作回應。

在此之前，博通已經花費190億美元大舉收購CA Technologies，雖然也曾計畫收購Qualcomm，最後卻因川普政府介入而宣告終止。而此次傳出準備收購賽門鐵克，則是期望能擴展半導體業務以外發展機會，藉此實現多元經營獲利目標，甚至可在網路連接越來越重視安全防護情況下，結合軟體安全防護技術資源，進而在軟硬體整合發揮更大效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》