避免資源濫用 微軟將開始刪除超過2年未登錄使用帳號

為了避免帳號濫用，或是累積過多閒置帳號情況，微軟稍早宣布將開始刪除超過2年以上未使用的非活躍帳號，而若是維持經常登入使用，則不會造成影響。

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不過，微軟也強調這樣的調整並不影響維持付費訂閱諸如Office 365等服務，或是曾經透過Microsoft Store購買遊戲等付費內容的帳號，同時經由微軟認證許可的帳號也不會受到影響。而若使用者的微軟帳戶中仍保留未使用點數卡，或是用於支付訂閱服務費用的信用卡，同樣也不會受到影響。

而在其他特定情況，例如微軟帳戶仍有未支付款項，或是父母將其帳號用於創建未成年子女使用帳號情況，微軟也不會主動刪除此類帳號，除非該帳號已經將所有應付款項繳清，同時維持長時間未登錄使用，或是未成年子女帳號也呈現2年以上未登錄，這樣情況下就會將帳號視為非活躍帳號，進而從資料庫中刪除。

微軟表示，此項新政策預計從今年8月30日開始實施，一旦使用者超過2年未登錄使用其微軟帳號，系統就會自動將帳號刪除，同時不會另外進行通知。另外，雖然微軟強調使用者的帳號在部分情況下，並不會因為超過2年未登錄而遭刪除，但仍保留條款解釋空間，例如使用者不正常形式使用微軟帳號的話，微軟依然有權限制或刪除使用者持有帳號。

會做出這樣的調整，或許是因為有太多使用者申請註冊微軟帳號，最後卻閒置使用，造成微軟服務空間如OneDrive容量遭佔用，使得微軟希望藉由清除閒置帳號騰出更多線上儲存空間等資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》