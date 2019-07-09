報導指稱即便沒有證據，美國政府都會以潛在威脅為由制裁華為

紐約時報報導指稱，在川普政府的立場中，即便沒有證據表明華為曾有任何危及美國安全，美國依然會以國家安全為由限制華為。

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雖然美國總統川普在日前於G20峰會之後的記者會聲明允許美國公司將產品出售給華為，但白宮首席經濟顧問身分，以及美國總統經濟政策助理身分的Larry Kudlow強調此舉並非對華為全面「解禁」，而是建立在不影響國家安全條件下，才能允許美國境內廠商向華為銷售產品。

在目前情況中，華為依然被列入美國禁止出口清單內，而美國境內廠商若要將產品銷售給華為，必須事先提出申請，並且在獲得批准之後才能放行。

同時，Larry Kudlow也強調此次「解禁」並非針對華為進行特赦，說明國家安全依然是最主要考量項目，另外也提及川普總統的口頭承諾並非最終實質決定，意味美國政府隨時仍有可能再次限制美國境內廠商向華為銷售產品。

而在紐約時報報導中，更指出美國政府目前立場，依然維持在「即便沒有證據表明華為曾有任何危及美國安全，美國依然會以國家安全為由限制華為」的情況。

相關報導指出，美國政府實際目的並非懲罰華為，而是確保美國不會因為中國政府藉由華為設備攻擊影響，即使最終無法證明華為是否涉及影響美國安全，美國政府也認為無所謂。

華為過去以來始終強調本身與中國政府並無任何直接合作關係，更強調本身僅只是自主運作的民營企業，因此認為美國政府限制華為行為違憲，並且針對美國政府提出禁令提告。不過，美國政府後續更要求法院拒絕受理華為提告申請。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》