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微軟再次宣傳Windows 1.0，就是為了配合Netflix原創電視劇《怪奇物語》

2019-07-09 08:38楊又肇

先前微軟大勢宣傳Windows 1.0作業系統，進而引起不少人猜測之後，稍早終於揭曉此項宣傳內容確實就是與Netflix原創電視劇《怪奇物語 (Stranger Things)》合作企劃

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隨著《怪奇物語》第三季正式開播，微軟稍早宣布在Microsoft Store釋出名為「Windows 1.11」app，並且模擬1985年推出的Windows 1.0作業系統介面，甚至在介面上模擬舊式電腦外型與CRT螢幕。

app內容收錄多款以《怪奇物語》故事背景設計的小遊戲，同時也收錄各個劇情相關彩蛋內容，整體佔用容量空間則達775MB，遠比當年推出的Windows 1.0作業系統所需容量大上不少。

至於此像宣傳內容僅限美國地區下載使用，因此其他地區使用者想要透過Microsoft Store下載的話，恐怕就只能藉由VPN等方式了。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows微軟Netflix

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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