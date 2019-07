微軟再次宣傳Windows 1.0，就是為了配合Netflix原創電視劇《怪奇物語》

先前微軟大勢宣傳Windows 1.0作業系統,進而引起不少人猜測之後,稍早終於揭曉此項宣傳內容確實就是與Netflix原創電視劇《怪奇物語 (Stranger Things)》合作企劃。

隨著《怪奇物語》第三季正式開播,微軟稍早宣布在Microsoft Store釋出名為「Windows 1.11」app,並且模擬1985年推出的Windows 1.0作業系統介面,甚至在介面上模擬舊式電腦外型與CRT螢幕。

app內容收錄多款以《怪奇物語》故事背景設計的小遊戲,同時也收錄各個劇情相關彩蛋內容,整體佔用容量空間則達775MB,遠比當年推出的Windows 1.0作業系統所需容量大上不少。

至於此像宣傳內容僅限美國地區下載使用,因此其他地區使用者想要透過Microsoft Store下載的話,恐怕就只能藉由VPN等方式了。

Before we move forward, are you sure you're ready to go know where? .--- ..- .-.. -.-- / ---.. pic.twitter.com/iX2237uYsK