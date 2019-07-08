不甩禁令 英國4大電信將繼續用華為5G設備

英國電信業者顯然沒有受到美國禁止使用華為5G設備的要求而採取行動。 路透社 分享 facebook

英國電信業者顯然沒有受到美國禁止使用華為5G設備的要求而採取行動。英國媒體衛報（The Guardian）表示英國的四大電信業者（EE，O2，Three和Vodafone）都在使用華為來構建他們的5G網路。根據報導，華為的設備佔了當初Vodafone在英國七個設置5G城市中的六個。據傳，另兩家電信業者O2和Three還準備與華為簽訂合約。

即使這些公司都被認為所使用的都是屬於5G網路「非核心」的華為設備，而且英國政府也認為這是有風險的，但以目前的狀況來看，官員並不會採取更強硬的態度去禁止電信業者使用華為設備。

英國當地評論網站Assembly創始人馬修霍威特（Matthew Howett）表示，只靠單一供應商的網路設備提供是危險的。之前就有類似的狀況發生，像是O2使用愛立信（Ericsson）的設備在一次故障導致電信用戶無法取得 3G和LTE網路服務一整天。如今，若英國四大電信業者都採取同一間公司的設備，有可能一個出錯將導致全英國都完全沒有電信網路可用。

當然，這是有風險的，目前為止並不了解為何在美國提出強烈的安全疑慮下，英國四大電信仍採用華為設備，也許市場選擇有限，不過至少可以確定的是，台灣應該不會採用華為任何的5G相關設備。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》