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uberEATS進駐基隆、台南，藉由功能升級提高服務效率

2019-07-08 18:03楊又肇

相較Uber本身主要運輸資源媒合業務，目前同樣在台灣市場有較顯著發展成果的uberEATS餐飲外送服務，在過去一年以來發展中成為台灣地區較多人使用服務，同時台灣市場也成為uberEATS在亞太地區成長最快速地區之一，甚至超越uberEATS在歐美發展規模，目前在台灣地區合作餐廳數量成長數倍，而活躍用戶數量與外送次數也均成長3倍。

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在此次公布消息中，uberEATS除了說明目前在app中已經增加顯示外送人員取餐即時動態，讓使用者能更清楚知曉當前餐飲遞送狀況，更說明針對老年人、學生等未持有信用卡的消費族群增加現金支付選項，讓更多使用者能以最適合自己的支付方式消費，進而可吸引更多消費族群使用。

而針對餐飲外送人員使用需求，則是在外送人員專用app介面加上機會熱點內容提示，讓外送人員可以在不同時段、針對較遠遞送地點以較高加成獎勵提供服務，如此也能吸引更多外送人員在點餐外送密集時段，或是針對遞送距離較遠地點提供服務，讓更多消費者可以藉由uberEATS服務選購餐飲。

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另外，為了進一步提高外送人員本身安全，uberEATS在此次針對外送人員使用介面更新中也比照Uber app增加安全工具選項，讓外送人員在遞送餐飲過程中隨時可透過app撥打110緊急求助，或是結合手機GPS判斷當前行進速度，一旦超過道路限速就會自動提醒減速。

至於針對外送人員在遞送餐飲過程，此次更新也增加行程分享功能，讓外送人員可在準備出發遞送餐飲時，可以快速將遞送行程分享給親友知曉，一旦發生任何意外即可讓其他人知曉。

對於uberEATS服務合作餐廳方面，此次更新則是加入可讓餐廳業者自行設定各式優惠內容，藉由更具彈性的價格操作吸引更多消費者訂購餐飲，另外也能藉由數據追蹤、分析促銷成果。目前提供可設定優惠內容，分別包含特定金額滿額折抵、免費外送或外送折扣優惠，另外也能針對特定餐飲提供特殊優惠，或是提供買一送一優惠項目。

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強調快速、簡單餐飲選購體驗，標榜30分鐘內送達

目前uberEATS服務已經在全球36個國家地區推行，擴展至500個主要城市，並且與超過22萬家餐飲業者合作。在台灣市場更已經擴展至基隆、台北、新北市、桃園、新竹、台中、台南、高雄在內8個城市，並且與超過6000家餐飲業者合作，同時也開始提供早餐、宵夜等時段外送服務，其中包含台北、桃園與台中地區將在上午7點至10點提供早餐遞送服務，宵夜時段則將在台北、桃園與台中地區延長至凌晨1點30分，新竹與高雄地區則延長至凌晨12點。

而此次新增的基隆與台南服務地區，基隆地區將進駐仁愛區、信義區、中正區、中山區、安樂區，而台南地區則將進駐中西區、東區、南區、北區、安平區與永康區。

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依照服務數據統計顯示，目前越來越多人藉由uberEATS選購早餐，其中更以肉蛋起司吐司、豆漿、漿爆飯糰、小籠湯包與雞絲涼麵成為最受歡迎早餐餐點，而飲料排行方面則是以黑糖珍珠鮮奶、伯爵紅茶拿鐵、熟成紅茶最受歡迎，同時美式餐飲更擠下日式餐飲成為台灣地區uberEATS第二受歡迎的餐飲類型，第一名依然是台式餐飲。

藉由台南冰品老店莉莉水果店、台南傳統美食小阿鳳浮水魚羹、添福麵館、二牛牛肉湯等傳統餐飲，以及諸如布萊恩紅茶、定食8、胖老爹、漢堡王、瓦城、吉野家在內連鎖餐飲合作經驗，uberEATS也強調藉由運輸資源與餐飲遞送服務結合，將能讓更多傳統美食可以被更多人知曉，而合作店家也能藉由uberEATS服務所提供數據分析餐飲銷售狀況，藉此透過數據調整餐飲銷售策略，同時更可讓原本沒有餐飲外送服務店家可藉由uberEATS服務媒合更多消費者。

針對未來發展，uberEATS台灣區總經理李佳穎表示預計今年底前還會持續擴展到台灣本島更多地區，離島地區雖然也在規劃中，但現階段還沒有具體消息，同時未來也不排除加入更多餐飲類型，甚至也可能加入鮮食採購。而針對服務使用支付方式，李佳穎也說明未來不排除與更多支付服務合作，讓使用者更容易選購餐飲。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

基隆新竹

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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