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指名度最高11方案旋風再現 賀亞太電信、7-11合作周年 單門號不綁約 上網吃到飽 網內外/市話只要$1/分

2019-07-08 11:32文／ 亞太電信

亞太電信網路門市歡慶導入「7-11便利商店」新型態合作模式滿周年，讓用戶在全天24小時均可至指定超商門市取貨，推出之後超過6成用戶採用這項服務。為回饋消費者支持，亞太電信特別推出史上最受消費者期待、指名度最高的「11不綁約方案」，限量5,000名，月付只要NT$ 11，即可享上網吃到飽，網內、網外及市話均一價NT$ 1/分的超優惠通話方案。

自2018年7月亞太電信網路門市與全台5,000間「7-11便利商店」合作取件以來，訂單急速成長40%，高達6成用戶會選擇不受時間、空間限制的網路門市進行交易！為了回饋廣大網路門市用戶，亞太電信祭出「11不綁約方案」，月租、通話、流量統統超低價，只需要銅板11塊！即日起到7月12日，共5日，每日上午11:00，前往活動網頁(網址)輸入完整的真實資料，每日限量1,000人，每人限領1次(以身分證字號為準)。索取頁面輸入真實姓名、手機號碼、身分證字號，即可以成功獲得序號，限量索取。成功取得序號的消費者，將會收到系統發出申辦連結的簡訊，最遲須於7月14日 23:59:59前完成申辦。

亞太電信銅板資費方案 取代市話 全民皆適用
歡慶與7-11合作滿周年，「11不綁約方案」旋風再現，月租低(月付NT$11)、通話費低(網內外市話均一價NT$1/分)、網路流量包加購價低(NT$30/GB)等，可以取代既有市內電話，全民都適用；此外，亞太電信推薦各行各業一起來申請，不管是業務同仁、快遞員、網購客服、甚至是需要做選民服務的里長、助理，還是配戴智慧手錶的大小朋友，也很適合家長申辦給未成年子女，除基本聯繫使用，臨時要上網也不用擔心，無須綁約，輕鬆無負擔。是全民都適用的資費方案。11不綁約方案，提供上網吃到飽，數據傳輸超過1GB後，下載速度128Kbps，如果臨時需要較大量的上網量，加購流量包只要佛心價2折，一樣銅板30塊，辦到賺到！通話費無論網內、網外、市話均一價，以秒計費，一分鐘一塊錢。精打細算的您千萬不能錯過！

同場加映5折加價購 暢玩卡無限上網包日本7日$629
亞太電信繼2018年雙11推出「網路門市不綁約雙11單門號方案」，2萬名額30分鐘內搶購一空，當時錯過的您可千萬別再錯過，除了銅板資費好康，同場還加映加價購，暢玩卡、GTTV體驗卡、季節必備品牌大小家電、手機周邊配件等等，皆享加價購5折起，立馬手刀加入亞太電信！

亞太電信限時加價購：https://www.aptg.com.tw/event/ESHOP/lottery/

亞太電信超殺11銅板資費方案：http://smpfron.aptg.com.tw/event/APT0708

圖／亞太電信 提供
圖／亞太電信 提供
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