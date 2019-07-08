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混合雲趨勢推動超融合系統應用成長，VMware依然奪下市場龍頭

2019-07-08 18:03楊又肇

依照市調機構IDC統計數據顯示，全球超融合系統整體營收持續穩定成長，2019年第1季度與去年同期相比，顯示營收增長達19.3%，其中以軟體營收計算的話，更由VMware搶下將近41%的市佔比例。

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若以VMware營收成長比例來看，相比去年同期足足增長66.3%，更比市場整體成長高出41%，同時也比同樣提供超融合系統解決方案的Nutanix成長2倍左右。

就目前市場雲端系統建置需求來看，在混合雲的使用比例越來越高情況下，超融合系統 (Hyper Converged Infrastructure)的使用需求相對也增加許多，同時也開始被市場用戶廣為接受。

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超融合系統是將伺服器、網路設備、儲存元件，以及包含虛擬化軟體統合為預裝，並且完成前期測試調整的整合式服務應用套件，讓用戶能開啟後即可快速佈署應用，同時可透過單一供應商窗口提供所有後續服務。

因為是將所有網路基礎設施建立在單一伺服器機箱內，因此可讓企業用戶快速、更有彈性地佈建在各類應用需求，同時也能快速依照市場策略變化進行調整，甚至可以透過多組機箱構成叢集運算，並且針對使用需求進行擴充，成為目前市場廣受歡迎的網路建置模式。

而從2014年提出的vSAN，目前已經成為VMware旗下針對企業用戶打造的成熟軟體定義存儲平台，同時現階段也開始進入快速成長期，在全球市場已經累積超過2萬個市場用戶，並且廣泛應用在各個市場業務類別，甚至涵蓋關鍵應用與核心業務系統。

在搭配vSphere伺服器虛擬化軟體，藉由軟體定義方式搭配vSAN平台運作，同時藉由超融合系統運作使用，VMware預期將可讓用戶能以更具彈性形式佈署各類網路應用服務，並且能以更快速度調整服務形式，以利因應快速變化的市場需求。

目前包含T-Mobile、趨勢科技、Honeywell、Telefonica、S...
目前包含T-Mobile、趨勢科技、Honeywell、Telefonica、SANOFI、Smithfield在內企業單位均採用VMware提供超融合系統解決方案
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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