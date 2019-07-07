阿里巴巴將在中國境內的支付寶臉部識別系統加入美顏功能

針對稍早於微博回應說法，阿里巴巴旗下支付服務支付寶將在近期內，針對中國境內的支付寶臉部識別系統加入美顏功能，讓女性消費者透過臉部識別認證時也能美美的。

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會做出這樣的決定，起因在於新浪科技發起話題中，有超過一半的用戶表示認為臉部識別系統所拍攝的「自己」並不好看，因此並不希望藉由臉部識別方式付款。而基於這樣的市場趨勢，支付寶則是在後續回應中表示，將會在近期內針對中國境內的支付寶臉部識別系統增加美顏功能，讓消費者也能美美地完成支付。

雖然聽起來有點荒唐，不過確實也反應目前中國境內使用者對於美顏功能的依賴程度，因此也促使美圖在內美顏軟體技術發展，同時幾乎在每一款手機都會加上美顏拍攝功能，甚至還要對應全身美化效果。

而就支付寶的立場，若是在臉部識別系統增加美顏功能可以吸引更多人使用，不僅可以增加支付寶實際使用比例，同時也能減少使用者透過其他支付服務消費情況。

加上從技術層面來看，實際反應在螢幕畫面呈現美顏後的消費者面容，與系統實際識別真人臉譜過程並不衝突，除非消費者妝容、配戴眼鏡等配件造成辨識系統無法正確比對，因此在臉部識別過程中，讓消費者在畫面上看見美美的自己，藉此更願意消費，何樂而不為呢？

不過，一旦支付寶這樣的調整大幅成功之後，或許有可能在中國境內形成另類「美顏趨勢」。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》