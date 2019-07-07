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研究指出自駕車以更具效率方式駕駛，更容易造成乘客不安

2019-07-07 15:19楊又肇

在研究自動駕駛技術過程中，除了構思如何讓車輛更有效率，並且正確、安全地在道路行駛，另一個研究重心則是如何讓自駕車能更緩和轉彎，避免造成車內乘坐人員不適。

(圖／擷自英國華威大學網站)
(圖／擷自英國華威大學網站)
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英國華威大學 (University of Warwick)針對自動駕駛研究中，藉由封閉場地路線讓兩種以不同駕駛風格行駛的自駕車進行測試，藉此確認內部乘坐人員實際感受。

而在實驗結果中，顯然藉由更貼近真人駕駛風格的自駕車行駛模式，比較能讓一般乘坐人員接受，但相對整體行駛效率不高。另一個行駛風格傾向以電腦判斷最佳行駛路線與加速方式，雖然能在更短時間完成駕駛路程，卻讓內部乘坐人員感覺不安。

會令乘坐人員不安的原因，包含不減速過彎，以及猛烈的加速感等無法符合乘坐人員心理預期行車模式。

(圖／擷自英國華威大學網站)
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因此在先前的研究過程，便有人提出應該要讓自動駕駛能符合一般人開車過彎時的「三點式轉向」，藉由採取類似人類視覺可見範圍來決定行進路線，雖然不見得會是最短或最快的過彎方式，但至少能確保無人車行經路口轉角時，能以更流暢、緩和方式完成過彎。

不過，現行自動駕駛的系統演算畢竟還是透過大量攝影鏡頭，以及網路資訊協同運算，因此整體效率不比人眼直觀確認前方路況，進而可在更短時間判斷如何操作方向盤與油門，甚至可以在察覺危險時踩踏煞車避免撞擊。

加上駕駛本身會藉由視覺、轉彎時產生橫向力道判斷是否減速過彎，而不像電腦系統判斷時，僅以最短路線決定行車方式，導致自駕車行駛方向與乘坐人員心理預期產生差異，造成乘坐人員感覺不安。

現階段的自動駕駛已經開始將模擬人類駕駛行為，但顯然還需要一段時間才能有更高行駛效率表現，目前多數自駕車行駛速度仍以安全為主，暫時還無法比擬一般人能以更快效率駕駛車輛。

(圖／擷自英國華威大學網站)
(圖／擷自英國華威大學網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影英國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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