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美國連鎖電影院Regal Cinemas跟進推出無限制觀看電影票訂閱服務

2019-07-07 15:19楊又肇

受到數位串流影音服務、，以及多數位內容下載租賃服務影響，使得近年來不少電影院營收受到影響，因此美國連鎖電影院Regal Cinemas將在7月底推出無限制觀看的電影票訂閱服務，借此吸引更多人前往電影院觀看。

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即便目前仍有不少人願意為了強檔電影如《復仇者聯盟》、《玩具總動員》等新作前往電影院觀看，但對於電影院經營者而言，在串流影音等數位內容影響之下，始終無法維持穩定營收。

因此在連鎖電影院AMC在去年率先推出電影票訂閱服務之後，另一家美國連鎖電影院Regal Cinemas也將在7月底跟進推出相同服務，將依照電影院觀看位置提供不同價位的訂閱服務，甚至不同價位訂閱方案更限制可觀看電影院門市，例如最低每月18美元訂閱方案僅能在全美一半左右的Regal Cinemas電影院觀看電影，而最高每月24美元訂閱方案則可在全美Regal Cinemas電影院觀看。

為了進一步吸引消費者訂閱，Regal Cinemas更提出10%亦即折扣優惠，讓消費者能直接以折扣價格付費訂閱。

由於AMC的借鏡串流影音訂閱方案策略，成功改變傳統電影院觀看電影模式，同時也讓更多消費者願意回到電影院觀看內容，同時也能讓更多強檔電影以外電影作品被更多人觀看，因此吸引Regal Cinemas跟進，但目前仍無法確認諸如IMAX等提供高階影音設備的電影院業者是否計畫跟進。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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