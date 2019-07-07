代號「Spring Crest」，百度攜手Intel打造AI處理器Nervana NNP-T

在稍早舉辦的百度AI開發者大會中，百度宣布與Intel攜手合作，雙方將合作打造代號「Spring Crest」、針對人工智慧訓練需求設計的Nervana神經網路處理器NNP-T，主要加速大規模分散式數據資料學習訓練，同時針對圖像識別訓練最佳化，並且採用晶片整合記憶體 (on-chip memeory)設計，藉此取代標準快取記憶體設計，可直接透過軟體定義管理。

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依照說明，NNP-T採用24組CU設計，搭載32GB容量設計的HBM2高頻寬記憶體，並且能搭配額外記憶體加快資料緩衝存取，相比其他同類型處理契約可提昇10倍訓練效率，同時跟Intel先前推出的代號「Lake Crest」的Nervana NNP-L 1000處理器更提昇3-4倍效能。

另外，Intel也強調將以軟體驅動硬體運算效能，因此也說明此次與百度合作的戰略意義，藉此透過軟體定義方式讓Nervana處理器能對應各類人工智慧訓練學習需求。

在此之前，Intel從2016年便與百度合作，使旗下Xeon Scalable系列處理器能對應百度PaddlePaddle學習框架，此次打造的NNP-T也同樣對應Paddle Paddle學習框架運作最佳化，並且整合Intel自有nGraph DNN (深度神經網路，Deep Nerual Network)編譯器，藉此讓大規模分散式數據學習效率提昇，同時也能讓開發者透過單次編碼即可讓深度神經網路在個平台順利運作，進而加快人工智慧學習速度。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》