古巴總理計畫以加密貨幣拯救經濟，並且規避美國制裁

根據澳聯社報導指出，古巴國務委員會主席Miguel Diaz-Canel稍早透過國營電視台對外宣布，將推行加密貨幣應用，並且搭配相關措施，藉此強化國家財務發展，同時也能避免美國相關經濟制裁。

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由於近年戰略盟國委內瑞拉經濟崩潰，使得古巴境內經濟發展停滯不前，使得國營事業使用燃料與能源遭削減，甚至開始出現諸如麵包、蛋類和肉雞等民生基礎必需品短缺，而在川普政府針對古巴加強制裁之下，更使古巴面臨難以從國際金融機構取得信貸困境。

因此，Miguel Diaz-Canel近期持續呼籲古巴人民加強國家國防與經濟，並且批評美國進行「窒息性金融迫害」，使得古巴進口貨品與主要必需物資時面臨困難。

而為了避免美國持續打壓，Miguel Diaz-Canel計畫以加密貨幣規避美國經濟制裁，同時藉此減少大規模的惡性通貨膨脹。同時在新政實施之下，Miguel Diaz-Canel預期公共管理、社會服務與國營媒體工作人員平均月薪將可從原本平均25美元提昇至44.5美元。

不過，目前無法確認古巴政權是否計畫推行自有加密貨幣，或是採用比特幣等現有加密貨幣，但古巴人民普遍認為這樣的政策仍無法讓經濟恢復。

從委內瑞拉先前也曾計畫推行自有加密貨幣「石油幣 (Petro)」，主要藉由委內瑞拉境內石油及礦產儲備為後盾，藉此作為本身發行的玻利瓦爾貨幣支撐，進而獲取國際金融機構融資，並且期望規避美國經濟制裁，但後續也因為川普政府將石油幣列入制裁清單內，使得石油幣最終無法發揮原本預期效益，或許意味古巴政權計畫以加密貨幣規避美國經濟制裁，恐怕也可能會是一場空。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》