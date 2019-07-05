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三立本土劇爆潛規則 前總監涉收回扣遭起訴

超帥！三星利用5G遠端開車 橫跨大西洋

2019-07-05 19:59INSIDE

三星邀請了知名賽車手禾根·吉汀在遠端來操控Lincoln MKZ進行簡易的特技動...
三星邀請了知名賽車手禾根·吉汀在遠端來操控Lincoln MKZ進行簡易的特技動作如甩尾、飆速…等等並詢問他操控心得。Youtube
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還記得漫威電影《黑豹》中「舒莉」（Shuri）憑藉高超科技在遠端幫哥哥「黑豹」操控車子在韓國的路間馳騁嗎？這個橋段在現實生活中也同樣發生了，雖然這次操控的距離有些差距，且使用的技術可能也不同，但卻是一個新奇的開始。

三星（Samsung）邀請了知名賽車手禾根·吉汀（Vaughn Gittin Jr.）在遠端來操控Lincoln MKZ進行簡易的特技動作如甩尾、飆速…等等並詢問他操控心得。而吉汀使用的當然是三星 VR 耳機配備，並使用 Designated Driver波特蘭開發的遠程操控系統，以及最重要的是使用沃達豐（Vodafone）的5G網路來操控數公里外的Lincoln MKZ。

而這台Lincoln MKZ被稱為S-Drone，窗戶是完全不透光的，坐在車內也完全看不到窗外的景象。車頂上裝置了多台三星Galaxy S10 5G手機，並使用沃達豐（Vodafone） 5G網路將即時影像傳到遠程的操作站，也就是吉汀開車的地方。這次的測試主要是會在英國賽車嘉年華會（Goodwood Festival of Speed）進行表演。

其實這在之前是非常困難的，但如今利用5G的技術，讓遠端操控能夠將時間延遲縮小到最短，並提供穩定的即時直播影片。不論是哪個環節出了問題都很有可能造成無法預估的意外。「我們透過5G開創了最先進的遙控技術」，Designated Driver執行長Manuela Papadopal表示「我們很自豪能夠突破這樣的界線。」

這次的表演展示了遠程駕駛車輛等安全關鍵技術，也是目前最新的測試。Designated Driver這家新創公司最近在位於美國波特蘭的辦公室遠程控制了英國古德伍德（Goodwood）的一輛車，距離大約8,000公里，該公司認為這是世界上第一次橫跨大西洋的遠端遙控車輛。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國賽車手三星5G

INSIDE

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