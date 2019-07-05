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陸學森：GoShare將成為最有力的電動車共享使用服務

2019-07-05 17:54楊又肇

對於此次與桃園市政府合作的「GoShare」電動車共享使用服務，Gogoro執行長陸學森表示希望能銜接使用者出門接駁的最後一哩，同時也預期將此次合作經驗持續擴展到更多城市，甚至推廣到海外地區。

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針對此次使用車輛採用目前銷量最好的Gogoro 2，陸學森表示最主要是因為目前Gogoro 2給人的印象最深刻，因此希望在服務初次推行時，可以讓使用者更容易識別，但未來也會評估是否導入其他車款，例如先前標榜全車外部零件採用耐刮、抗曬PP材質的Gogoro 3，甚至未來也有機會與更多第三方廠商合作，意味如果有更多廠商願意加入推廣電動車共享使用服務，也能藉由Gogoro提供平台運作。

陸學森表示，現階段還是構思GoShare使用租賃資費，但強調一定會讓使用者以最簡單方式租賃使用，因此包含還車時的停車費用，或是騎乘過程發生車輛故障問題，都會由Gogoro負責。同時，藉由車輛定位與車輛管理系統同步，針對使用者刻意破壞車輛、拆解零件等行為都會即時回報，藉此減少車輛遭竊，或是隨意停放情況，若使用者在使用過程中發生故障、完全沒電，同樣可以透過app尋求Gogoro官方協助。

而對於車輛使用方式，Gogoro說明由於8月開始僅先在桃園市提供租賃使用，雖然允許使用者將車輛騎到其他城市，或是環繞台灣一週，現階段僅能在桃園市還車，但如果未來服務擴展到更多地區，例如台北、高雄等地，即可異地歸還。

同時針對還車位置是否僅限陸邊合法停車格，陸學森表示未來也會與市政府洽談公有停車場停放合作，甚至也有機會與大眾運輸工具合作轉乘等服務，但現階段主要還是會聚焦在8月上線運作準備，暫時還沒有規劃更多未來服務應用可能。

以目前在雙北地區推行的WeMo電動車租賃服務，不僅提供以分鐘計費使用模式，近期也推出以小時計算方案，或是單日騎乘使用方案，甚至也與新北市政府合作觀光景點騎乘應用，或許也會是日後Gogoro此次推出GoShare服務發展應用方向。

不過，陸學森認為目前GoShare服務運作模式，將比市面上已經存在的電動車共享使用服務更方便，藉由GoStation電池交換站與背後系統數據分析資源，加上Gogoro車輛本身使用設計，預期能帶來更好、更有趣的騎乘體驗。

至於先前已經在荷蘭阿姆斯特丹、德國柏林、西班牙巴塞隆納等地區推行的隨地歸還租賃服務，以及針對台灣小琉球等地區與日本石垣島提供使用模式，陸學森也表示未來將會以GoShare服務運作模式達成相輔相成效果，藉此推廣更多以電動車騎乘接駁使用模式，進而讓城市交通改善。

預計今年8月先在桃園上線

GoShare服務預計在今年8月先於桃園市區推行，首波預計投入1000輛車提供使用，同時也會針對需求增加，並且依照實際使用需求調整。

在使用模式中，使用者可以透過GoShare專屬app (支援Android或iOS平台)尋找鄰近車輛，同時系統也會依照數據分析自動推薦鄰近車輛，而當使用者完成預約車輛，並且來到預約車輛附近，車輛就會自動閃爍方向燈，並且發出聲響，即可讓使用者知曉車輛所在位置。

車輛中會提供安全帽 (使用者當然也能使用自己的安全帽)，並且可讓使用者透過等同Gogoro車輛的使用方式進行騎乘，同時透過GoStation電池換電站補充電力。而使用範圍部分，目前並未限制使用者僅能在桃園市區使用，甚至可以騎乘車輛環繞台灣一週，只是現階段歸還車輛地點仍僅能以桃園市為主，預期未來將會擴展到台灣更多地區使用。

至於申請過程，使用者同樣需要上傳個人駕照、個人頭像等資料，而系統會藉由人工智慧技術進行證件比對、檢驗使用者使用證件是否合法，以及使用年齡是否合乎規定，最快即可在5分鐘左右時間完成申請認證，藉此讓使用者能更快使用GoShare服務。

GoShare服務中，同樣會在車輛車廂內放置兩頂安全帽，並且提供衛生頭套供使用者...
GoShare服務中，同樣會在車輛車廂內放置兩頂安全帽，並且提供衛生頭套供使用者使用
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安全帽樣式
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Gogoro電動車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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