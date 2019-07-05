法院駁回上訴 可能促使高通晶片授權模式生變

雖然先前針對加州地方法院裁決必須合理提供技術授權，不得拒絕競爭對手或與廠商簽訂獨家供應合作，同時必須在未來7年內接受監督的情況，Qualcomm已經對此提出上訴，但法官高蘭惠 (Lucy Koh)在稍早裁決中駁回Qualcomm上訴請求。

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不過，法官高蘭惠並未說明駁回原因，但顯然並不認定Qualcomm引用證據。

在此之前，Qualcomm曾引用蘋果內部文件，強調蘋果曾計畫影響Qualcomm財務，但隨後這些內容則由法官高蘭惠從記錄中移除，其中原因可能與Qualcomm目前已經與蘋果達成和解，同時與其他合作夥伴授權關係也與蘋果沒有直接關連。

原本法官高蘭惠裁定Qualcomm應合理提供技術授權，同時也不應該拒絕授權給競爭對手，或是與特定廠商簽訂獨家供應合作，並且需要在未來7年內接受監督。而Qualcomm隨即提出執行暫停申請，並且強調缺乏關鍵證據，認為在此情況下執行處置將對其授權業務造成影響，但FTC則要求法院駁回Qualcomm請求。

在現行Qualcomm授權模式中，合作夥伴不僅必須購買Qualcomm提供晶片，同時也須取得Qualcomm技術授權，否則就會面臨「沒有授權、沒有晶片」局面，若法院最終裁定Qualcomm敗訴，意味Qualcomm未來授權模式將重新做調整，同時營收模式也會面臨改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》