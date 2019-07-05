傳博通有意收購賽門鐵克，強化網路安全整合

去年確認放棄收購Qualcomm之後，顯然博通又有全新收購對象，這次計畫收購網路安全軟體公司賽門鐵克 (Symantec)。

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依照彭博新聞報導，博通 (Broadcom)傳有意收購賽門鐵克，藉此擴展半導體業務以外發展機會，藉此實現多元經營獲利目標。

而相關消息來源說法，則是基於博通本身持續在網通應用相關業務發展，在目前網路連接越來越重視安全防護情況下，若博通能結合軟體安全防護技術資源，勢必能在軟硬體整合發揮更大效益。

至於賽門鐵克近期傳出被收購可能，則在於去年開始透露實際營收可能減少，並且計畫在全球市場裁撤8%員工，甚至執行長Greg Clark也在今年5月離開，使得賽門鐵克在近期市場競爭面臨更大動盪壓力，甚至在雲端網路安全解決方案提供市佔比例受到更多新興廠商競爭擠壓。

不過，賽門鐵克與博通均未對此做任何回應。

在此之前，博通曾以190億美元大舉收購CA Technologies，同時也發起對Qualcomm的收購提議，但最終則是因為川普政府介入而宣告終止。

其實類似情況，Intel過去也曾在2010年以76.8億美元收購McAfee，期望以此強化處理器產品以外的軟體事業發展，並且期望藉由防護軟體整合提昇本身處理器使用效益，但最終仍未能達成原本預期理想，後續則是停止使用McAfee品牌名稱，改為Intel Security持續運作，甚至進一步與TPG Capital合作成立合資公司，讓McAfee品牌名稱重新啟用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》