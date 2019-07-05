親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

川普閱兵被嗆不稀奇！美國國慶日竟有3位總統斷了氣

不是韓國瑜、吳萼洋...周錫瑋開嗓遭吐槽：看清場合

傳博通有意收購賽門鐵克，強化網路安全整合

2019-07-05 09:24楊又肇

去年確認放棄收購Qualcomm之後，顯然博通又有全新收購對象，這次計畫收購網路安全軟體公司賽門鐵克 (Symantec)。

分享

依照彭博新聞報導，博通 (Broadcom)傳有意收購賽門鐵克，藉此擴展半導體業務以外發展機會，藉此實現多元經營獲利目標。

而相關消息來源說法，則是基於博通本身持續在網通應用相關業務發展，在目前網路連接越來越重視安全防護情況下，若博通能結合軟體安全防護技術資源，勢必能在軟硬體整合發揮更大效益。

至於賽門鐵克近期傳出被收購可能，則在於去年開始透露實際營收可能減少，並且計畫在全球市場裁撤8%員工，甚至執行長Greg Clark也在今年5月離開，使得賽門鐵克在近期市場競爭面臨更大動盪壓力，甚至在雲端網路安全解決方案提供市佔比例受到更多新興廠商競爭擠壓。

不過，賽門鐵克與博通均未對此做任何回應。

在此之前，博通曾以190億美元大舉收購CA Technologies，同時也發起對Qualcomm的收購提議，但最終則是因為川普政府介入而宣告終止。

其實類似情況，Intel過去也曾在2010年以76.8億美元收購McAfee，期望以此強化處理器產品以外的軟體事業發展，並且期望藉由防護軟體整合提昇本身處理器使用效益，但最終仍未能達成原本預期理想，後續則是停止使用McAfee品牌名稱，改為Intel Security持續運作，甚至進一步與TPG Capital合作成立合資公司，讓McAfee品牌名稱重新啟用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體賽門鐵克博通

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

在月球用GPS定位？ NASA：我們正在試！

2019-07-04 21:54

法院駁回上訴 可能促使高通晶片授權模式生變

2019-07-05 09:17

美國眾議院正式要求Facebook暫停加密貨幣Libra發展計畫

2019-07-04 12:03

掃蕩色情、怪力亂神的音訊服務 中國再次加強網路內容管制

2019-07-04 11:29

Google希望為使用歷史超過25年的網路爬蟲機器人制定更嚴謹規範

2019-07-04 11:28

外國人也遭殃！中國對新疆邊界以監控App偵查、下載個資

2019-07-03 16:13

美國會正式發函Facebook 要求暫停臉書幣Libra開發

2019-07-03 15:36

滴滴出行計畫以平台聚合銜接更多第三方搭車服務

2019-07-03 13:29

三星搶先蘋果 Note 10新機8月亮相

2019-07-03 12:02

Tim Cook駁斥報導指稱Jony Ive離開與蘋果不重視設計說法

2019-07-03 10:57

推廣Apple Music服務，蘋果將於全球多家直營店舉辦Up Next Live演唱會

2019-07-03 10:57

友訊強化安全軟體 解決美FTC指控的安全漏洞

2019-07-03 08:31

能否續用Android作業系統？ 華為等美方點頭

2019-07-02 19:41

面板廠拚差異化 供應鏈全新起跑

2019-07-02 14:38

集邦科技研討會：Micro LED 2023年產值達42億美元

2019-07-02 14:38

國發會：7月12日成立「台灣區塊鏈大聯盟」

2019-07-02 12:44

美方進一步解釋華為「解禁」細節 強調仍須符合國家安全等條件

2019-07-02 09:08

僅15公分的微型無人機 成阿富汗美軍新武器

2019-07-01 22:23

遠傳攜手微軟擴大共建團隊、共建平台、共建服務三大發展方向

2019-07-01 21:39

Square Enix將與Sony、Hivemind合作拍攝《Final Fantasy》真人影集

2019-07-01 12:55

智慧玩具跑車製造商Anki核心技術人員加入Waymo，打造自動駕駛卡車

2019-07-01 12:54

BMW邀請知名作曲家Hans Zimmer打造電動車的模擬「聲浪」

2019-07-01 12:54

台灣三星推出全球首款27吋240Hz曲面電競顯示器

2019-07-01 11:36

honestbee台灣暫停營運！欠款779萬問題未解決

2019-06-30 18:21

理論上可永久飛行 哈佛「太陽能機器蜜蜂」登上Nature

2019-06-30 15:38

美國政府將允許境內廠商向華為銷售產品、不調高進口關稅

2019-06-30 14:49

傳Tesla自行研發先進鋰離子電池 避免過於仰賴Panasonic供應

2019-06-30 12:53

由廣達代工組裝 蘋果已經將新款Mac Pro產線移到中國

2019-06-30 12:52

Alienware品牌共同創辦人Frank Azor將加入AMD擔任遊戲長

2019-06-29 14:38

Intel將對外拋售8500項網路技術相關專利

2019-06-29 14:34

Arm CPU首席架構師跳槽蘋果，預期讓A系列處理器效能大幅提昇

2019-06-29 14:33

Airbnb Luxe提供可租賃古堡、小島與全天候服務的奢華住宿體驗

2019-06-29 14:33

新iPhone9月亮相 蘋概聚光

2019-06-29 13:48

蘋果高階桌電Mac Pro 組裝由美國遷大陸

2019-06-29 13:31

蘋果唯一在美國組裝的Mac Pro 也將中國製造

2019-06-29 13:20

蘋果高階桌電Mac Pro 組裝將由美國遷中國

2019-06-29 10:15

貫徹「少即是多」 信念 艾夫成為蘋果設計靈魂人物

2019-06-28 20:19

蘋果設計長艾夫宣布離職 分析師：是時候離開了

2019-06-28 19:03

iPhone設計師 離開蘋果自己開公司

2019-06-28 14:20
看更多

熱門文章

我罷工但我選擇回來飛… 三位長榮空服真情告白

2019-07-04 11:24

空拍機拍海邊美照 他一看畫面大叫妻小快逃命

2019-07-04 12:44

最新民調出爐！ 韓國瑜勝出 初選出線機會高　

2019-07-04 12:20

鐵路殺警案 制伏嫌犯的「義勇哥」是八軍團班長

2019-07-04 15:58

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗驟逝 享年55

2019-07-04 16:48

影／台鐵嘉義喋血案 犯嫌咆哮「這是有計畫性的...」

2019-07-04 11:03

法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

2019-07-04 17:44

嘉義鐵路警遭夫持刀刺死 妻跪地痛哭「對不起」

2019-07-04 11:38

郭台銘：應修法抽富人稅 像我一週花不到2萬

2019-07-04 14:27

資方絕招！罷工空服員領三寶 不必再向工會討回

2019-07-04 15:51

「看不到曙光」 罷工空姐：拿回三寶仍有話想對公司說

2019-07-04 21:13

郵戳蓋到崩潰！寄包裹到紐西蘭 郵票慘變最貴包裝紙

2019-07-04 10:25

長榮空服員罷工落幕？ 學者指這動作是最大變數

2019-07-04 11:28

NBA／名嘴爆料不實？ 杜蘭特怒回髒話

2019-07-04 13:52

台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工發文道出基層辛酸

2019-07-04 15:05

協助制伏刺警嫌的英雄找到了 他是八軍團中士班長

2019-07-04 15:43

疑共軍元級潛艦「刻意」露面 前海軍艦長解構原因

2019-07-04 17:31

痛失勇警 葉毓蘭：如果開槍 檢察官法官會放過李承翰嗎？

2019-07-04 12:35

NBA／史陶德邁爾、艾利斯想復出 盼加盟奪冠強隊

2019-07-04 14:50

獨／文大108學年恐赤字破5億「金雞母」推廣部資遣49人

2019-07-04 10:15

空服員苦行凌晨啟程！前往總統府爭尊嚴 「大螃蟹」全程隨行

2019-07-05 06:35

震驚悲痛！「台東書屋」創辦人陳爸過世

2019-07-04 16:49

徐國勇下令鐵路警察雙人執勤著防彈衣 立即採購電擊槍

2019-07-04 21:07

嘉義勇警李承翰搏命時 同車乘客拿手機拍照 挨批「太冷血」

2019-07-04 14:34

工會主動釋善意 同意離島航線不罷工等最新五大訴求

2019-07-04 11:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top