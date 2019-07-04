在月球用GPS定位？ NASA：我們正在試！

圖／NASA 分享 facebook 不論是內建或者是駕駛自行安裝，現在汽車大部分都有配備GPS了，但GPS放進太空還可行嗎？實際上還真的有機會。美國航空太空總署（NASA）正在月球上研究利用GPS來進行定位。

對太空旅行而言「定位」可說攸關生死的資訊，特別是在一片漆黑的宇宙中，人類非常難馬上肉眼來確定自己的空間位置。不過還好，恆星是固定的，科學家透過這些恆星來進行三角測量，讓 NASA 能在太空中精確地找空間資訊。

這樣的概念就如同我們發射了許多圍繞在地球軌道上的恆星（就是衛星），讓它們不斷地發出訊號，使我們的設備能夠抓取這些訊號來定位自己的位置。

理論上GPS絕對有辦法適用在月球上，但月球距離地球384,400公里，勢必對時間、訊號的掌握造成很大影響；事實上，這幾年NASA持續進行磁性層多尺度任務（MMS；Magnetospheric Multiscale Mission）來進行高度定位GPS訊號。

「NASA多年來一直在推動高空GPS技術，」MMS系統架構師盧克.溫特尼茨（Luke Winternitz）在NASA新聞發布會上表示。「在月球上使用GPS是我們下一個課題。」

當然，太空人不是只把「手機」帶去月球，還需要經過特殊校準，可以獲取以及計算一定距離範圍內的衛星訊號。在地球，訊號從軌道送達到我們的設備只需要幾分之一秒，但在月球上或附近卻至少需要一秒半的時間。也許聽起來不多，但這個延遲就會根本影響了接收和處理系統的建構方式，這也是NASA建構團隊持續在研究改進的部分。

NASA團隊希望在年底前完成月球NavCube的硬體技術，並盡快前往月球進行測試。不過隨著阿提米絲計畫（Artemis lunar program）的發展，很有可能會越來越順利。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》