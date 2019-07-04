美國眾議院正式要求Facebook暫停加密貨幣Libra發展計畫

由於Facebook日前提出的加密貨幣Libra標榜能與政府法定貨幣交換，因此引發不少美國眾議院與金融服務委員會等單位關注，擔心是否因此讓現有金融系統受影響。而在稍早正式致信內容中，金融服務委員會要求Facebook暫停此項計畫。

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依照金融服務委員會包含Maxine Waters、Carolyn Maloney、Lacy Clay、Al Green與Stephen Lynch在內成員署名信件中，表示擔心Facebook提出的加密貨幣Libra將影響現有金融系統，因此希望Facebook能先將此項計畫暫停。

金融服務委員會主委Maxine Waters其實在Facebook日前提出加密貨幣Libra時，就已經提出相關質疑，認為依照Facebook強調Libra能與現有政府法定貨幣交換，加上目前Facebook使用人數規模，以及相關隱私漏洞潛藏風險，可能會造成美國或全球金融系統穩定受影響。

因此，Maxine Waters認為Facebook提出加密貨幣服務必須有適當監管，否則可能會遭有心人士利用，進而產生更大危險。

而Facebook在後續回應則表示會與眾議院議員提出意見配合，並且在金融服務委員會的聽證會上作完整說明。

就Facebook先前介紹，Libra加密貨幣將以名為Calibra服務運作，透過區塊鏈技術提供數位錢包功能，讓使用者能以獨立運作的app，或是透過Messenger、WhatsApp服務使用名為Libra的加密貨幣，並且支線上、線下使用，同時也能與政府法定貨幣交換，另外也將藉由加密技術確保使用安全。

Facebook強調Libra不會與比特幣等加密貨幣有炒作情況，未來預計讓Libra成為主流使用數位加密貨幣，同時可在全球地區流通使用，並且維持與美元相同穩定匯率。

目前Facebook更與Coinbase、Mastercard、VISA、eBay、PayPal、Stripe、Spotify、Uber、Lyft，以及Vodafone在內單位、業者合作，預期強化Libra數位加密貨幣實用性，同時也計畫在今年內持續讓Libra架構穩定發展，預計在今年底之前順利推動，並且在2020年進入市場順利流通使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》