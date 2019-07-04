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掃蕩色情、怪力亂神的音訊服務 中國再次加強網路內容管制

2019-07-04 11:29楊又肇

延續過往內容審核，中國政府稍早擴大整治線上網站與app內容，並且在上週大舉關閉26項涉及傳播色情、怪力亂神的podcast與音訊內容服務。

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在稍早消息中，中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室協同相關單位取締傳播涵蓋色情內容，以及歷史虛無主義的網路服務，其中遭取締的網站及app分別包含吱呀、Soul、語玩、一說FM在內26款podcast與音訊內容服務，並且以約談、下架，或是關閉服務等形式處分。

依照中央網絡安全和信息化委員會辦公室說明，這些網路音訊平台或及時雨因通訊服務藉由演算法向使用者推送大量違反社會公序良俗的內容，此次集中整治此類違法平台服務，主要是為了促進產業健全發展。

由於目前中國市場藉由podcast等方式傳遞音訊內容的使用規模日趨龐大，同時服務使用增長速度甚至比串流影音、電子書使用需求更快，甚至有超過60%使用者願意付費聆聽，其中因素與使用方便、可隨時聆聽，同時佔用網路流量相對極小，甚至可以離線重複聆聽使用，因此成為中國全新興盛產業。

不過，由於快速成為多數人使用項目，自然也成為中國政府列為內容掃蕩目標，避免有心人士藉此散佈不良內容，或是影響社會安全、煽動政治立場。在去年10月時候，中國政府便曾進行大規模網路內容掃蕩，並且關閉近萬個散佈政治煽動、假新聞、惡意行銷、情色及低俗內容的自媒體帳號，同時也要求騰訊微信、新浪微博在內平台加強管制不良內容散佈情況。

除了podcast與音訊內容服務，中國政府近年來也持續掃蕩「翻牆」行為，更傳出若非事先提出申請，一般藉由VPN等技術使用涉及記錄個人隱私內容的服務，將會立即斷網處置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微信假新聞

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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