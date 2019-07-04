Google希望為使用歷史超過25年的網路爬蟲機器人制定更嚴謹規範

Google稍早宣布，將針對1994年由荷蘭軟體工程師Martijn Koster提出的「Robot Exclusion Protocol (REP,網路爬蟲機器人協定)」提出真正標準。

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雖然過去25年以來，諸多網站與網路搜尋服務都是依照「REP」協定設計，透過存放在網站根目錄的robot.txt宣告哪些內容可以被網路爬蟲機器人擷取，以及擷取頻率，但實際上「REP」協定設計並不嚴謹，例如網站停擺時候如何讓網路爬蟲機器人運作，同時網路爬蟲機器人應該依照何種頻率抓取網站內容，避免造成網站伺服器負擔過重，或是無法即時抓取更新內容等，實際上並沒有一定規範。

因此，就Google稍早提出想法，除了將自身打造的網路爬蟲機器人Googlebot所使用「REP」解析器開源，藉此作為標準設計參考依據，並且期望能以此帶動讓「REP」協定設計能有更嚴謹、統一的標準。

雖然目前還沒有明確標準確定時程，同時也不代表未來將以Google提供版本為準，主要還是會考量不同類型網站使用需求微設計，藉此減少網路爬蟲機器人所產生問題，並且讓網路內容能更容易被網路搜尋服務適時、適當地擷取內容，進而讓更多人可透過搜尋引擎服務找到合適內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》