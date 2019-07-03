外國人也遭殃！中國對新疆邊界以監控App偵查、下載個資

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中國政府對新疆當地穆斯林的管制，從清真寺裝設臉部辨識監視器、「一體化聯合作戰平台」App、集中營等等，中國政府對維吾爾人的管制力度遠高於其他少數民族早已採取各種行動，而近日又傳出邊界警察在觀光客手機上裝監控 App 的消息。

根據外媒《 衛報》、《紐約時報》和《南德意志報》的調查，中國對進入新疆旅客手機安裝監控應用程式，以下載並監控進入新疆人士的隱私資料，包含聯絡人資料、電子郵件、簡訊等等。

報導指出，新疆邊界的管制人員要求用戶交出手機和密碼，在沒有告知用戶的情況下，強制安裝軟體到手機中，iPhone 會使用閱讀機掃描，而 Android 手機的用戶則會「被安裝」一款名為「蜂采」的應用程式，從吉爾吉斯斯坦進入新疆地區的遊客受到重點監控，不僅是搜集設備的資料，還會對手機內的檔案進行掃描偵測。

透過此舉，邊界人員檢查手機是否含有被應用程式標記的 73,000 個相片、影片、音訊、文件等項目，除了伊斯蘭恐怖主義的資料，也包含像是伊斯蘭的出版物、古蘭經的錄音、達賴喇嘛的照片等等，甚至還有日本重金屬樂團的歌曲 Taiwan: Another China。

據紐時報導，最近越過邊境的記者採訪當地人士，中國邊境管理局通常會將應用程式安裝在屬於從中亞陸路進入新疆的觀光客的手機上，並要求匿名以避免政府的報復。中國官員也在其中一名最近過境的記者手機上安裝了應用程式。

《衛報》指出，接受採訪的人士表示自己被要求交出手機後被帶到一個獨立的房間。他和其他旅客都被要求將密碼交給保安人員，等待了大約一個小時才將手機歸還。

由於此舉牽連國外旅客，再次引來各界的關注，新疆如何倍中國大規模監控系統以更極端、更具侵入性的例子，勢必再次掀起人權議題的論戰。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》