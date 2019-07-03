美國會正式發函Facebook 要求暫停臉書幣Libra開發

社群媒體臉書創辦人祖克柏。 美聯社 分享 facebook

美國眾議院民主黨黨團正式發函，要求Facebook暫停開發加密貨幣計劃「Libra」及其數位錢包「Calibra」，直到國會和監管機構完成它對全球金融系統可能帶來風險之調查。

眾議院金融服務委員會主席，眾議員Maxine Waters同時致信Facebook執行長 Mark Zuckerberg、營運長Sheryl Sandberg，以及Calibra的執行長David Marcus。Waters在信中表示：「Facebook已經掌握了全球四分之一以上的人口，必須立即停止實施計劃」、「這種產品、服務如果沒有足夠監督，很可能會為美國與全球金融秩序帶來不可預測的風險。」「有鑒於其他加密貨幣、交易所和錢包的例子，Libra也很可能有太多漏洞被非法者利用、掩蓋。」

不僅眾議院金融服務委員會對Libra持高度懷疑，參議院銀行產業主席Mike Crapo也正在計劃於7月16日找來 David Marcus舉行聽證會，來探討Libra及其帶來的數據隱私風險。第二天，眾議院金融服務委員會也會對 Libra舉行聽證會。

不過Libra官方發言人卻也跟美媒表示：「我們期待與政府合作已久，而且會在聽證會上完整回答他們的問題。」

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》