推廣Apple Music服務，蘋果將於全球多家直營店舉辦Up Next Live演唱會

蘋果稍早宣布將在今年夏季於全球多個城市的Apple Store舉辦一系列Up Next Live演唱會，藉此推廣其串流音樂服務Apple Music。

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根據蘋果說明，此次邀請歌手包含Khalid、壞痞兔 (Bad Bunny)、Jessie Reyez、King Princess、Lewis Capaldi、Daniel Caesar，以及Ashley McBryde，而預計舉辦演唱會地點包含位於舊金山聯合廣場、巴黎香榭麗舍大道、紐約華盛頓特區的卡內基圖書館，以及芝加哥密西根大道上的Apple Store直營店，具體時間、地點如下：

7月9日 壞痞兔 (Bad Bunny)於義大利米蘭Apple Piazza Liberty

7月19日 Jessie Reyez於美國舊金山Apple Union Square

7月25日 King Princess於紐約布魯克林區Apple Williamsburg

7月31日 Lewis Capaldi於法國巴黎Apple Champs-Élysées

8月9日 Daniel Caesar於英國倫敦Apple Covent Garden

8月16日 Ashley McBryde於美國芝加哥Apple Michigan Avenue

8月23日 Khalid於美國華盛頓特區Apple Carnegie Library

若要參加蘋果所舉辦的Up Next Live演唱會，必須年滿16歲以上，並且透過蘋果官網免費註冊參加，但必須透過抽選才能獲得門票。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》