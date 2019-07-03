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推廣Apple Music服務，蘋果將於全球多家直營店舉辦Up Next Live演唱會

2019-07-03 10:57楊又肇

蘋果稍早宣布將在今年夏季於全球多個城市的Apple Store舉辦一系列Up Next Live演唱會，藉此推廣其串流音樂服務Apple Music

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根據蘋果說明，此次邀請歌手包含Khalid、壞痞兔 (Bad Bunny)、Jessie Reyez、King Princess、Lewis Capaldi、Daniel Caesar，以及Ashley McBryde，而預計舉辦演唱會地點包含位於舊金山聯合廣場、巴黎香榭麗舍大道、紐約華盛頓特區的卡內基圖書館，以及芝加哥密西根大道上的Apple Store直營店，具體時間、地點如下：

  • 7月9日 壞痞兔 (Bad Bunny)於義大利米蘭Apple Piazza Liberty

  • 7月19日 Jessie Reyez於美國舊金山Apple Union Square

  • 7月25日 King Princess於紐約布魯克林區Apple Williamsburg

  • 7月31日 Lewis Capaldi於法國巴黎Apple Champs-Élysées

  • 8月9日 Daniel Caesar於英國倫敦Apple Covent Garden

  • 8月16日 Ashley McBryde於美國芝加哥Apple Michigan Avenue

  • 8月23日 Khalid於美國華盛頓特區Apple Carnegie Library

若要參加蘋果所舉辦的Up Next Live演唱會，必須年滿16歲以上，並且透過蘋果官網免費註冊參加，但必須透過抽選才能獲得門票。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山AppleApple Music

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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