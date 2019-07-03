Tim Cook駁斥報導指稱Jony Ive離開與蘋果不重視設計說法

針對蘋果首席設計師Jony Ive離開原因，包含華爾街日報與彭博新聞報導先後指出，整體因素與蘋果後續不重視產品設計價值，同時研發團隊與設計團隊之間溝通也有問題，導致Jony Ive決定離開。

對於報導內容，蘋果執行長Tim Cook罕見地以回覆信件表示反駁，強調報導內容與事實不符，並且認為報導內容撰寫者並不了解蘋果設計工作如何運作。

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就華爾街日報報導指稱，不同於前執行長Steve Jobs帶領風格，在Tim Cook接手帶領之後，蘋果轉向以產品銷售為主，導致在產品設計要求比例降低，使得Jony Ive對於蘋果現行營運模式感到失望。在逐漸減少每週進到蘋果總部辦公，甚至僅在舊金山住家以遠端視訊會議方式討論設計工作，Jony Ive最後決定離開蘋果。

但是就Tim Cook駁斥說法，甚至以「荒謬」表示相關報導與事實不符，否認蘋果目前藉由犧牲設計換取產品銷量的報導說法。不過，華爾街日報資深副總裁Colleen Schwartz則在後續回應表明力挺自身報導。

從近年蘋果產品設計來看，確實有不少聲音開始批評蘋果設計與過往風格不同，甚至缺少Steve Jobs帶領時代的堅持想法，但蘋果方面強調本身在設計方面仍維持創新，否認在設計風格部分有所改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》