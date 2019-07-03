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滴滴出行計畫以平台聚合銜接更多第三方搭車服務

2019-07-03 13:29楊又肇

相關消息指出，滴滴出行計畫在中國地區加入平台聚合設計，藉此接入更多第三方app叫車服務，進而發揮更大平台媒合效益，同時也能讓滴滴出行在數據分析應用有更高精準度。

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類似發展模式，先前也曾出現在高德地圖，或是美團服務平台，同樣藉由本身平台凝聚眾人使用需求模式，進而銜接更多第三方服務內容，並且帶動更多使用流量。

在滴滴出行預計導入服務部分，目前是以同樣提供app預約叫車的第三方服務為主，其中包含曹操出行、如祺出行，或是斑馬快跑等app，而目前將以四川成都作為首波試點城市，藉此確認這樣的營運模式是否能帶來更大效益。

依照滴滴出行的規劃，藉由本身平台凝聚使用者的能力，進而銜接更多服務選項，讓使用者可以有更多選擇，不僅有助於增加滴滴出行使用流量，更可透過使用數據讓車輛媒合分配精準度更高，而使用者也能依照個人需求選擇更合適搭車方式，同時參與媒合的第三方服務也能透過滴滴出行平台吸引更多人使用。

類似情況，高德地圖之前就曾打造名為易行平台的服務，分別串接滴滴出行、神州專車、首汽約車、摩拜單車、飛豬等服務，讓使用者能在透過高德地圖查詢預計前往地點位置之餘，同時可以選擇使用合適接駁方式前往目的地。而美團則是將接駁服務整合在自身平台內，讓使用者能在美團服務完成日常所需。

雖然滴滴出行在中國市場有不少使用佔比，但因為去年引起使用安全爭議，導致整體使用率受到影響，甚至讓其他第三方app服務開始蠶食原本市佔。因此藉由平台聚合方式，透過本身平台資源串接第三方服務，將能增加滴滴出行整體使用比例，反而能夠增加滴滴出行實際市場發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

滴滴出行單車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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