強化AI創新實力 科技部攜手Google辦研究營

2019-07-02 15:45 中央社 台北2日電



科技部長陳良基與Google Taiwan董事總經理簡立峰、臺灣大學副校長陳銘憲及臺大人工智慧研究中心主任陳信希，今天共同為第二屆AI創新研究營揭幕，盼透過深度交流，讓台灣AI創新實力更上一層樓。

邁入第二屆的AI創新研究營今天正式登場，今年邀請9位Google AI研究團隊的AI專家與會，並和臺灣大學、清華大學、交通大學及成功大學等4所AI創新研究中心，超過百位的AI專家學者及研究團隊，就推薦系統、強化學習、機器學習於醫療應用、語音辨識等領域交流。

科技部稍早透過新聞稿表示，去年舉辦第一屆AI創新研究營後，國內多所學研機構的學者與團隊，陸續與Google AI研究團隊在移地研究、學術研討、國際競賽、應用開發等不同面向進行交流，並獲得不錯的成果，因此今年持續舉辦，希望借鏡Google在國際大型專案研究及開發經驗，並透過國內4大AI創新研究中心整合、推動，帶動產學交流與雙贏的成效。

科技部表示，部長陳良基也曾多次提及，全球AI運算主機有80%都是台灣製造出口，在這樣的環境之下，台灣是很有機會的。

科技部進一步說明，這次與Google再度舉辦AI創新研究營，期盼透過兩天密集與客製化的培訓課程，展現Google培育台灣AI人才的決心，同時響應科技部AI科研相關政策，並推動強化台灣頂尖AI科技研究與國際接軌。