美方進一步解釋華為「解禁」細節 強調仍須符合國家安全等條件

針對在G20峰會期間備受矚目的川習會會後記者會中，美國總統川普表示允許美國公司將產品出售給華為的說法，後續更在Twitter上強調僅限不影響美國國家安全產品，而美國國家經濟委員會主席，同時也是白宮首席經濟顧問身分，以及美國總統經濟政策助理身分的Larry Kudlow在會後受訪時，更進一步解釋有關華為「解禁」相關細節。

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依照Larry Kudlow的說法，美國政府確實將針對美國境內廠商向華為銷售產品事宜解禁，但其中依然會需要有所限制，其中包含需要解禁的公司必須提供許可證明，同時銷售給華為的產品僅能是其他國家可以購買產品，而不包含僅向華為銷售項目。

同時，Larry Kudlow也強調此次「解禁」並非針對華為進行特赦，說明國家安全依然是最主要考量項目，另外也提及川普總統的口頭承諾並非最終實質決定，意味美國政府隨時仍有可能再次限制美國境內廠商向華為銷售產品。

以整體來看，美國政府依然未將華為移出實質出口禁令名單，僅承諾在不影響國家安全條件下，將允許美國境內廠商向華為銷售其他國家也能購買的產品，但也強調隨時可以依照狀況調整禁令。

不過，大致上來看的話，最起碼包含Google所提供Android作業系統、Qualcomm與Intel所提供處理器產品，以及Arm部分技術授權顯然都能順利銷售給華為使用，而華為也因此能解除後續產品可能面臨無法取得技術資源的困境問題，進而降低在全球市場銷售產品所面臨危機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》