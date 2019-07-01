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僅15公分的微型無人機 成阿富汗美軍新武器

2019-07-01 22:23聯合新聞網 三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：The Verge
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身長15公分可以放入隨身口袋的微型無人機可以做什麼？用來自拍嗎？The Verge 引述《Stars & Stripes》報導，這些無人機將成為派駐阿富汗美軍的新設備，而且第一批測試的是傘兵部隊，讓他們能蒐集更多情報、進行監視和增強偵察的能力。

圖片及資料來源：The Verge
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美軍使用的微型無人機由 FLIR Systems 熱成像技術公司打造，雙方在 2019 年 2 月曾簽訂 3,960 萬美元的無人機購買合約，這項計畫被稱為「BLACK Hornet 黑黃蜂」個人偵察系統（Personal Reconnaissance Systems, PRS）。

BLACK Hornet 黑黃蜂無人機身僅重 33 公克、機身長約 6 英吋（15.24 公分），讓士兵們可以隨身攜帶。

每架無人機身上都裝設兩顆攝影鏡頭和 FLIR Lepton 紅外線熱成像相機模組，可以即時將影片和圖片傳送給無人機駕駛，而且為了防止駭客入侵，無人機及其控制器之間發送的所有數據都經過加密處理。

這批無人機可以每小時 21 公里的速度飛 2 公里，可以在幾乎無聲的情況下飛行25分鐘 ，除了戶外飛行之外，也支援室內飛行，甚至在沒有 GPS 訊號的環境下也能導航，所以能夠協助士兵偵察敵情，陸軍官方更是希望無人機裝置未來可以成為士兵的標準裝備之一。

《Stars & Stripes》採訪 North Carolina 北卡羅萊納州 Fort Bragg 佈雷格堡軍事基地即將派駐阿富汗南部的第三旅級戰鬥隊的發言人表示將在當地善用無人機系統執行任務，協助反恐與支援阿富汗安全軍隊。

其中一位 Ryan Subers 中士表示無人機可以幫忙拯救生命、擺脫傷害，同時增強執行戰鬥任務的能力。

圖片及資料來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

阿富汗美軍無人機

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