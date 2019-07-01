遠傳攜手微軟擴大共建團隊、共建平台、共建服務三大發展方向

今年3月宣布啟用「大.人.物」轉型發展模式，遠傳電信稍早宣布與台灣微軟建立戰略合作，未來將以共建團隊、共建平台、共建服務三大方向推進。

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台灣微軟總經理孫基康表示，過去微軟與遠傳電信就已經建立長時間合作關係，此次建立戰略合作將使雙方在巨量數據、人工智慧，以及物聯網應用模式能更緊密結合。而這樣的合作模式，恰好也如遠傳電信先前提出「大.人.物」轉型發展模式方向契合，預計持續透過結盟、投資擴展電信服務生態圈，進而提供更多元的創新服務，讓遠傳電信能有再成長動能。

在此次合作中，台灣微軟將與遠傳電信就5G網路，以及智慧物聯網 (AIoT)應用有更進一步成長，其中台灣微軟將協助遠傳電信導入Azure DevOps Services，以及Microsoft Teams服務，藉由雲端服務應用與跨平台、跨裝置協作應用，將可使遠傳電信建立符合DevOps、開發測試雲與前端開發技術的專業服務能力與團隊，同時也能提昇針對未來智慧物聯網應用與雲端服務開發敏捷度、管理效率。

另一方面，遠傳電信也將採用微軟數據科學技術打造數據中台 (middle-end)與數據池 (data pool)，藉此串接疏理個核心系統的巨量數據資料，並且透過API資源提供各項服務使用，同時連接Power BI、機器學習等應用，藉此讓巨量數據能被更有效率應用。

而藉由遠傳電信過去累積發展經驗，其中包含對應零售、製造與醫療應用的遠傳智慧雲，結合微軟旗下Azure雲端服務、平台即服務 (PaaS,Platform as a Service)相關技術，並且整合各類微服務 (micro services)、容器架構技術 (contaniner)應用，除了將協助遠傳電信進行雲端服務認證，並且實現各類商業應用結合雲端運作目標，藉此讓遠傳更快速轉型，同時也能協助推動台灣中小企業快速轉型。

遠傳電信總經理井琪表示，此次與台灣微軟合作不僅將導入微軟更多技術資源，其中包含藉由Microsoft Teams、巨量數據技術，甚至智慧辦公應用進行企業轉型，而遠傳電信目前內部已經開始建立全新辦公協作形式，同時藉由新技術加快內部協作效率，未來也預期對外擴大應用。而在雲端服務發展部分，遠傳電信也將結合微軟DevOps開發資源擴展更健全的雲端服務應用，讓旗下智慧製造、智慧醫療，或是智慧零售應用有更大成長動能。

在此次合作中，微軟也確認下來將會以長程關係與遠傳電信建立合作，其中包含持續投入開發工具、DevOps相關技術資源，藉此加速推動數位轉型布局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》