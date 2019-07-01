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BMW邀請知名作曲家Hans Zimmer打造電動車的模擬「聲浪」

2019-07-01 12:54楊又肇

BMW稍早已經確認將在2023年前推出25款採用新能源車款，其中包含採用電力驅動的Motorrad Vision DC Roadster二輪車輛，以及概念跑車BMW Vision M NEXT。而為了讓旗下電動車能有更具未來感的模擬聲浪表現，BMW更邀請知名德國作曲家Hans Zimmer打造專屬車輛聲音。

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此項名為BMW IconicSounds Electric的計畫，將由Hans Zimmer協助BMW創造專屬BMW Vision M NEXT概念跑車的模擬聲浪，同時也將由BMW聲學工程師Renzo Vitale一同構思最佳聲音呈現效果。

不過，BMW IconicSounds Electric的計畫所創造模擬聲浪並非用於安全警示效果，而是讓駕駛操作電動車的過程也能持續感受傳統油車引擎發動、運作高轉的聽覺感受。

以下為Hans Zimmer協助BMW創造專屬BMW Vision M NEXT概念跑車的模擬聲浪 (或是點擊這裡播放)：

[audio mp3="https://mashdigi.com/wp-content/uploads/2019/06/PA0006282.mp3"][/audio]

Hans Zimmer曾以《獅子王》配樂獲得奧斯卡與金球獎最佳電影配樂獎項，同時陸續也以製作《珍珠港》、《神鬼奇航》、《最後的武士》、《黑暗騎士》、《全面啟動》、《星際效應》、《敦克爾克大行動》等電影配樂聞名。

而就Hans Zimmer說明，當駕駛踩踏油門時，不僅只是啟用機械結構開始運作的過程，更是讓車輛開始演奏的觸發點，並且認為在加速過程中的漸變聲音，將會成為駕駛在聽覺上的情緒感受。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

BMW跑車電影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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