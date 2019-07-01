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Square Enix將與Sony、Hivemind合作拍攝《Final Fantasy》真人影集

2019-07-01 12:55楊又肇

在不少遊戲作品接連跨入大螢幕，甚至以影集形式登上電視畫面之後，Square Enix將攜手Sony與作公司Hivemind投入製作《Final Fantasy》真人影集，並且將以原創內容呈現劇情。

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Hivemind過去曾經協助亞馬遜製作《太空無垠 (The Expanse)》，後續也協助Netflix拍攝《巫師 (The Witcher)》系列影集，此次與Square Enix、Sony合作打造《Final Fantasy》真人影集，將會以《Final Fantasy XIV》故事所在的艾奧傑亞大陸為主軸，並且以原創劇情呈現。

而劇情部分將會結合《Final Fantasy》世界觀，因此諸如歷代作品的水晶、魔法與科技融合元素，以及諸如飛空艇、陸行鳥等設計也都會在劇情中登場。

目前關於《Final Fantasy》真人影集具體細節，目前仍未對外公佈，但確認將由曾經拍攝《太空無垠》的Jason F. Brown、拍攝《神鬼傳奇》的Sean Daniel，以及拍攝《Bloodshot》的Dinesh Shamdasani擔任製作人，而故事劇情則將由Ben Lustig與Jake Thornton撰寫。

不過，這並非Square Enix首次將《Final Fantasy》內容以衍生作品形式呈現，包含2001年推出的《Final Fantasy：夢境實錄 (Final Fantasy：The Spirits Within)》，以及後續在2005年以《Final Fantasy VII》為題材打造的《Final Fantasy VII 降臨神子》，而推出《Final Fantasy XV》時也推出作為劇情補完定位的《Final Fantasy XV 王者之劍》，但這些作品均以CG動畫形式製作，此次確認以《Final Fantasy XIV》故事為主軸的影集，則是首度由真人演出拍攝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空夢境動畫

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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