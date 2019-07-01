Square Enix將與Sony、Hivemind合作拍攝《Final Fantasy》真人影集

在不少遊戲作品接連跨入大螢幕，甚至以影集形式登上電視畫面之後，Square Enix將攜手Sony與作公司Hivemind投入製作《Final Fantasy》真人影集，並且將以原創內容呈現劇情。

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Hivemind過去曾經協助亞馬遜製作《太空無垠 (The Expanse)》，後續也協助Netflix拍攝《巫師 (The Witcher)》系列影集，此次與Square Enix、Sony合作打造《Final Fantasy》真人影集，將會以《Final Fantasy XIV》故事所在的艾奧傑亞大陸為主軸，並且以原創劇情呈現。

而劇情部分將會結合《Final Fantasy》世界觀，因此諸如歷代作品的水晶、魔法與科技融合元素，以及諸如飛空艇、陸行鳥等設計也都會在劇情中登場。

目前關於《Final Fantasy》真人影集具體細節，目前仍未對外公佈，但確認將由曾經拍攝《太空無垠》的Jason F. Brown、拍攝《神鬼傳奇》的Sean Daniel，以及拍攝《Bloodshot》的Dinesh Shamdasani擔任製作人，而故事劇情則將由Ben Lustig與Jake Thornton撰寫。

不過，這並非Square Enix首次將《Final Fantasy》內容以衍生作品形式呈現，包含2001年推出的《Final Fantasy：夢境實錄 (Final Fantasy：The Spirits Within)》，以及後續在2005年以《Final Fantasy VII》為題材打造的《Final Fantasy VII 降臨神子》，而推出《Final Fantasy XV》時也推出作為劇情補完定位的《Final Fantasy XV 王者之劍》，但這些作品均以CG動畫形式製作，此次確認以《Final Fantasy XIV》故事為主軸的影集，則是首度由真人演出拍攝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》