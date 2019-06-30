honestbee台灣暫停營運！欠款779萬問題未解決

honestbee on Facebook 分享 facebook 經過多家合作店家出面指控拖欠貨款，honestbee台灣於6/29在Facebook公告暫停營運，卻未表明確切恢復時間，僅稱解決並改善台灣營運問題後，再次提供台灣地區服務。

日前3月下旬honestbee就開始出現拖欠商家貨款的消息，並且一度傳出總部資金短缺傳求售。而且似乎在全球營運都遇到資金缺口，除了多個地區停止營運，新加坡總部原執行長孫志偉已經正式去職，換上韓國LG集團創辦人孫子具本雄擔任。日前報導中honestbee發言人也表示會停止香港、印尼，以及泰國市場之食品事業部的營運，日本和菲律賓則是暫停營運，並於全球裁員10%。

5月20日經濟部前往honestbee位於信義區松山路的公司訪查，該公司2018年應付帳款約6.9千萬元，截至目前應付帳款約為5千萬元，並在該次訪查中向經濟部表示台灣分公司負責人將換人接任，或許可以有財務上的改善。記者會上自救會也把286家業者遭欠款的明細及相關資料遞交給經濟部，希望中央單位可以積極處理。

受害店家在6/26組成自救會，聲稱honestbee至今仍有高達779萬元、受害店家達286家之欠款尚未給付，其中更有單一店家被欠高達17萬。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》