理論上可永久飛行 哈佛「太陽能機器蜜蜂」登上Nature

Photo Credit: Nature 分享 facebook

在最新一期的《Nature》期刊上，來自哈佛大學微型機器人實驗室，Robert J. Wood 教授所領導的研究團隊發表了最新的機器蜜蜂「RoboBee X-Wing」，由於採用太陽能電池驅動搭配上它輕薄的機身設計，一旦成功只要在光線充足環境下運作，可以實現理論上的完全自給自足永久飛行。

其實看圖就知道 RoboBee X-Wing 長得不全然像一隻昆蟲，但它的設計完全符合飛行昆蟲物理限制（重量小於500毫克、翼展小於5公分）。全機重量僅 259 毫克，而且瞬間消耗只需 110-120 毫瓦，並且直接把微型太陽能電池裝在四個機翼上方的枝幹，再把電子控制元件安裝在機器人下方，從而平衡機翼重心。

它目前只能飛行約半秒左右，但這已經是工程界研究數十年來的重大突破（畢竟之前沒有人飛得起來）；事實上機器蜜蜂一直是微型機器人研究者們不斷研究的課題，而且非常適合用於環境監測，甚至是太空探險等用途。畢竟它只有五公分長，如果墜毀也不會對人員或環境造成太大傷害。

「願原力與你同在，小 RoboBee X-Wing。」

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》