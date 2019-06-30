由廣達代工組裝 蘋果已經將新款Mac Pro產線移到中國

華爾街日報指出，蘋果已經將新款Mac Pro產線移轉到中國，將由台灣廣達位於上海的產線擴大生產。

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在此之前，蘋果因應美國政府要求，將Mac Pro產線拉回美國境內生產，同時Mac Pro也成為蘋果唯一在美國境內設計、製造的產品。

而將Mac Pro產線從美國移轉到中國，意味蘋果衡量在中國製造此項產品，即便加上貨運費用與關稅，依然符合成本考量。事實上，以Mac Pro整體市佔比例來看，即便蘋果將此項產品產線移出美國，並不會明顯造成美國境內就業問題。

先前蘋果承諾將Mac Pro移回美國境內生產，並且強調此項產品從設計到製作均在美國境內完成，使得此項產品成為蘋果唯一一款全美國境內生產項目。

不過，蘋果方面則強調新款Mac Pro產品依然是在美國境內設計，同時也採用大量美國境內生產零件，強調最後組裝只是產品製造的其中一個流程，並且再次說明蘋果在產品投資同時推動美國境內超過200萬個工作機會，其中更涵蓋美國境內超過30州的製造商合作，而蘋果去年也針對美國境內約9000家供應商投資超過600億美元資金。

而就蘋果其他產品來看，包含iPhone、MacBook系列機種，其實也多半是在美國境內設計、採用部分美國境內生產零件，並且在中國境內委託代工組裝，最後再引進美國等市場銷售。只是對於部分看法，甚至站在政治立場，以及當前中美貿易競爭情況來看，產品是否在美國境內組裝生產，顯然意義更重於成本考量。

但以蘋果立場而言，若是將旗下產品全數移回美國製造生產，必然會面臨諸多成本累加，同時也可能會面臨實際產能問題，因此在市場需求等考量之下，蘋果依然維持將iPhone在內重要產品委託美國境外合作夥伴製造生產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》