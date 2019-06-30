傳Tesla自行研發先進鋰離子電池，避免過於仰賴Panasonic供應

相關消息指稱，Tesla正著手打造自有先進鋰離子電池，預期藉此擺脫仰賴Panasonic供應電池的情況，並且也能讓車輛設計能有更高自主性。

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依照CNBC電視台報導指稱，有5名Tesla內部員工透露公司正在美國加州費利蒙工廠鄰近，位於加藤路 (Kato Road)上的祕密實驗室研究自有先進鋰離子電池，預期將使Tesla在電池零件應用有更高自主性，而非僅能仰賴Panasonic供應固定設計的電池元件，進而讓車輛設計連帶受限。

另一方面，其實Tesla與Panasonic之間的電池供應合作目前也不算穩定，不僅Panasonic在去年就因為與Tesla合作電池生產造成1.8億美元虧損，而Panasonic與Tesla也暫緩位於美國內華達州的電池工廠擴建，同時Panasonic也撤銷投資Tesla上海廠，顯然Panasonic對於與Tesla的合作也開始有所顧忌。

而若Tesla能順利打造自有電池元件，在未來新款車輛定價或許將更有彈性空間，同時也不用擔心是否因為電池元件短缺影響車輛實際產能。

不過，Tesla與Panasonic並未對此傳聞作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》