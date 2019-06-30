美國政府將允許境內廠商向華為銷售產品、不調高進口關稅

稍早於日本大阪舉辦的G20峰會中，在備受矚目的川習會會後記者會上，美國總統川普表示將允許美國公司將產品出售給華為，同時也說明中國最多將會在一年內採購160億美元等值的美國農產品，而作為交換則是不會針對中國產品加徵關稅，並且歡迎中國學生赴美留學。

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但在記者會上，川普表示將會持續與中國政府進行協商，針對是否將華為在內廠商移出美國出口禁令清單則表示會在後續討論，而對於華為前財務長孟晚丹接下來的去向提問，則是未有具體回應。

就結果來看，顯然在G20峰會上的討論如同市場預期，美國政府確實與中國政府在溝通中各自作了退讓，不僅美方將允許境內廠商將產品出口銷售給華為，同時諸如蘋果在中國代工組裝、生產的產品也不會因為新調整關稅而增加銷售價格，另外也不必擔心中國政府是否因此報復。

而對於美國農民部分，也能因為中國將會在一年內採購160億美元等值農產品，甚至也將獲得美國政府額外補貼，因此也算是在此次峰會中額外獲益。不過，更多農民想要的是公平貿易競爭市場，而非因為政治考量下的條件交換所獲得利益。

至於中國方面，實際上也能因此免除將產品進口到美國必須承擔的高額稅金，同時對許多中國廠商而言，在華為再次獲准取得美國廠商出口銷售產品情況下，勢必能在近期中美貿易競爭的緊張氣氛中紓緩。

對華為來說，預期最大獲益自然就是能順利獲得Google、微軟、Arm、Qualcomm、Intel在內美國廠商的技術資助。不過，顯然先前不少人討論，並且期待的華為自有作業系統「鴻蒙」，可能就不會在近期對外透露具體消息了吧？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》