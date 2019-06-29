Airbnb Luxe提供可租賃古堡、小島與全天候服務的奢華住宿體驗

去年宣布推出提供更具質感、獨特房型住宿服務的Airbnb Plus服務項目後，顯然Airbnb認為提供更高品質、奢華住房體驗有更大發展機會，在稍早宣布推出的Airbnb Luxe服務中，更讓使用者能體驗住在古堡等奢華住宿環境，甚至可以租下一整座小島，還有專屬廚師、管家，以及個人司機服務。

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此項服務與先前提出的Airbnb Plus服務項目並不相同，而是基於Airbnb在2017年收購的Luxury Retreats服務，並且要求屋主所提供住房資源必須符合300種以上條件，其中包含全天候的服務、專屬服務人員、專屬旅遊規劃，甚至可以預約兒童託顧、私人教練等量身訂做服務體驗。

而在這樣的服務之下，每日所需支付費用自然也不低，至少會在每日1000美元起跳價格，而Airbnb認為奢華旅遊體驗所帶動市場價值約在2000億美元以上，同時去年在Airbnb服務中列出每晚住宿費用超過1000美元的住房資料增幅超過60%，因此預期Airbnb Luxe服務將可帶來更大發展機會。

Airbnb Luxe自然不會是Airbnb計畫主打服務，而是設定在旗下服務位於金字塔頂端的發展項目，並且將鎖定不同使用族群，光是前身Luxury Retreats服務就已經提供至少2000種選項，預期接下來將會持續增加選擇數量，同時將服務提供地點額外擴展到其他12個城市，其中包含米蘭、巴黎、奧斯汀，目前此項服務提供地點涵蓋紐西蘭、南非、法國、牙買加等。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》