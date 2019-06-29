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Arm CPU首席架構師跳槽蘋果，預期讓A系列處理器效能大幅提昇

2019-06-29 14:33楊又肇

曾經參與打造Arm Cortex A57、A72、A76 CPU設計的首席架構師Mike Filippo，稍早在其個人Linkedin更新資料顯示已經加盟蘋果，意味接下來蘋果在A系列處理器效能表現將可能進一步提昇。

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相比市場主流行動處理器效能表現，蘋果打造的A系列處理器始終成為業界比較對象，因此原本在Arm擔任首席架構師、擁有Cortex A57、A72、A76 CPU設計經驗，同時也分別擔任Arm代號Hercules、Ares (即後來推出的Neoverse N1)，以及接下來即將推出的Zeus平台設計推手，顯然Mike Filippo加盟蘋果將引起不少關注。

除了曾經在Arm負責CPU架構設計，Mike Filippo過去也曾先後在AMD、Intel擔任CPU及平台架構師。

蘋果從iPhone 4開始導入首款自行設計的A4處理器，並且在去年推出的iPhone XS系列、iPhone XR採用A12 Bionic處理器，期間除了標榜成為業界第一個以64位元架構打造手機使用處理器的廠商，在當時推出的A7處理器強調效能可達PlayStation 3、Xbox 360等級，同時也在A9處理器開始加入協同處理器設計，更在A11 Fusion處理器開始加入名為Neural Engine的神經網路專用加速電路模組，藉此提昇人工智慧運算效率。

而架構方面，蘋果A系列處理器不僅在64位元架構達成軟硬體整合效果，更善用Arm big.LITTLE，以及HMP (heterogeneous multi-processing,異質多程運算)模式加快處理器執行效率，同時也開始加入蘋果自有設計的GPU，使處理器整體運算效能設計不再受限先前Imagination Technologies旗下PowerVR GPU，可以有更高運算效能調度彈性。

不過，從目前Mike Filippo才加入蘋果陣營，顯然對於今年即將應用在新款iPhone的A13處理器並不會有太大助力，預期蘋果明年推出的新款A系列處理器才會有更明顯不同。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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