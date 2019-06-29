親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

多數會員同意協議方案 長榮空服員罷工可望落幕

Alienware品牌共同創辦人Frank Azor將加入AMD擔任遊戲長

2019-06-29 14:38楊又肇

去年還在紐約發表會為Intel第9代Core i系列處理器站台，Alienware品牌共同創辦人、Dell遊戲與XPS產品部門總監Frank Azor透露將於7月3日離職，而未來將會加入AMD擔任遊戲長 (Chief Gaming Officer)，並且將直接向AMD運算與圖像業務部門副總裁Sandeep Chennakeshu匯報。

分享

由Frank Azor共同創辦的Alienware品牌，至今已經發展超過21年，並且成為Dell旗下相當具有影響力的遊戲品牌，甚至在全球地區擁有相當龐大的忠實粉絲，光是在去年10月對外透露數據，顯示Dell遊戲業務產值規模已經超過30億美元，遠比其他PC廠商營造的遊戲品牌行程市值更高。

因此，Frank Azor宣布即將離開消息，對於未來Alienware品牌勢必將產生不小影響。

而挖角Frank Azor，意味AMD接下來在遊戲市場投入將會持續增加，尤其在今年宣布推出採用台積電7nm製程技術打造的全新Navi系列顯示卡，以及全新Ryzen系列處理器，預期將使AMD能在今年再次成長。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dell台積電紐約

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

蘋果設計長艾夫宣布離職 分析師：是時候離開了

2019-06-28 19:03

貫徹「少即是多」 信念 艾夫成為蘋果設計靈魂人物

2019-06-28 20:19

效力近30年！蘋果設計長艾夫將離職 有哪些經典之作？

2019-06-28 14:07

蘋果大咖出走！資深設計長艾夫將離職創業

2019-06-28 13:10

Intel將對外拋售8500項網路技術相關專利

2019-06-29 14:34

Arm CPU首席架構師跳槽蘋果，預期讓A系列處理器效能大幅提昇

2019-06-29 14:33

Airbnb Luxe提供可租賃古堡、小島與全天候服務的奢華住宿體驗

2019-06-29 14:33

新iPhone9月亮相 蘋概聚光

2019-06-29 13:48

熱門文章

蘋果設計長艾夫宣布離職 分析師：是時候離開了

2019-06-28 19:03

貫徹「少即是多」 信念 艾夫成為蘋果設計靈魂人物

2019-06-28 20:19

蘋果唯一在美國組裝的Mac Pro 也將中國製造

2019-06-29 13:20

能以浮空手勢操作、支援掌紋靜脈識別的LG G8S ThinQ登台

2019-06-28 16:38

用手勢就能操控手機 LG G8SThinQ登台

2019-06-28 16:37

WSJ：蘋果新Mac Pro桌機生產 從美國移往中國

2019-06-29 00:21

隔空手控超魔幻！LG G8S ThinQ登台開賣 靜脈識別解鎖為安全把關

2019-06-28 16:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top