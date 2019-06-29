Alienware品牌共同創辦人Frank Azor將加入AMD擔任遊戲長

去年還在紐約發表會為Intel第9代Core i系列處理器站台，Alienware品牌共同創辦人、Dell遊戲與XPS產品部門總監Frank Azor透露將於7月3日離職，而未來將會加入AMD擔任遊戲長 (Chief Gaming Officer)，並且將直接向AMD運算與圖像業務部門副總裁Sandeep Chennakeshu匯報。

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由Frank Azor共同創辦的Alienware品牌，至今已經發展超過21年，並且成為Dell旗下相當具有影響力的遊戲品牌，甚至在全球地區擁有相當龐大的忠實粉絲，光是在去年10月對外透露數據，顯示Dell遊戲業務產值規模已經超過30億美元，遠比其他PC廠商營造的遊戲品牌行程市值更高。

因此，Frank Azor宣布即將離開消息，對於未來Alienware品牌勢必將產生不小影響。

而挖角Frank Azor，意味AMD接下來在遊戲市場投入將會持續增加，尤其在今年宣布推出採用台積電7nm製程技術打造的全新Navi系列顯示卡，以及全新Ryzen系列處理器，預期將使AMD能在今年再次成長。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》