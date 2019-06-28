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蘋果首席設計師Jony Ive確認將離開 未來將以設計公司形式繼續合作

2019-06-28 09:34楊又肇

過去協助蘋果創作不少產品設計，同時也負責蘋果新總部Apple Park相關設計，蘋果首席設計師Jony Ive (Jonathan Ive)在稍早接受金融時報專訪時，透露自己將離開蘋果的消息，而蘋果隨後也對外證實此項說法，確認Jony Ive未來將成立名為LoveFrom的設計公司，並且將與蘋果成為首個合作夥伴。

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其實在加入蘋果之前，Jony Ive便曾以個人成立的橘子設計工作室與蘋果合作過，並且在1992年正式加入蘋果，但直到前任執行長Steve Jobs再度回到蘋果，Jony Ive的設計才華才被受到重視，並且在後續協助蘋果打造包含iPhone、iPad等產品外型設計，甚至後來的新總部Apple Park都有其設計影子。

Jony Ive近期漸漸較少對外闡述蘋果產品設計背後理念，而此次選擇離開蘋果，主要也是認為首上許多重要專案已經告一段落，而從2004年便開始著手策劃的新總部Apple Park目前也已經正式投入運作，因此讓Jony Ive認為在蘋果發展可以畫上句點。

而離開蘋果，並且成立全新設計公司LoveFrom，Jony Ive將可在未來設計工作有更大自由，並且能與Marc Newson在內設計師合作，而未來蘋果也將與Jony Ive的設計團隊維持獨家合作關係，意味Jony Ive的設計才華依然深受蘋果重視。

至於Jony Ive正式離開蘋果之後，未來其原本負責職務江由工業設計副總裁Evans Hankey，以及人機介面設計副總裁Alan Dye接手，並且向營運長Jeff Williams匯報，而蘋果也同時提拔另一位在蘋果任職超過24年的資深員工Sabih Khan擔任營運副總裁，未來主要負責蘋果在全球供應鏈相關業務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果Apple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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