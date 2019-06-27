YAMAHA攜手Gogoro打造首款電動車EC-05亮相 預計7月開放預購

如先前預告，YAMAHA今日 (6/27)正式在台宣布與Gogoro合作打造的電動車EC-05，主要以Gogoro 2車系為基礎，採用相同的G2鋁合金水冷永磁同步馬達，制動部分則採用輻射式卡鉗，但車殼、座墊等外觀配件則是由YAMAHA日廠團隊操刀設計，並且針對台灣市場銷售需求量身打造。

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雖然先前已經在日本與Honda、Kawasaki、Suzuki針對電動車發展結盟，但YAMAHA表示此次與Gogoro的合作式針對台灣市場規劃，因此會以併行方式推動，兩地合作並不會相互影響。同時，YAMAHA也說明此次合作將可基於在台經營超過50年所建立銷售資源與經驗，讓更多消費者能獲得足夠的後續服務，並且認為可以吸引不同用戶族群，因此能與Gogoro既有用戶族群做出區隔。

而針對此次在台灣市場與Gogoro合作推出的首款電動車EC-05，YAMAHA強調藉由過去長時間發展速可達 (scooter)的設計經驗，例如曾在1970年代推出的PASSOL S50，便以大面積腳踏板設計，讓騎乘者能輕鬆放置雙腳，而後期在1980年推出的Jog車系更主打適合各種身形騎乘使用體驗，因此在這次與Gogoro合作車款中，YAMAHA也加入不少巧思設計，並非只是將現有車殼套用在Gogoro 2車架。

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YAMAHA說明，EC-05的設計訴求「人車合一」的使用體驗，讓車輛無論在騎乘或靜止時，都能呈現宛如奔馳一般的美感。

因此在基礎車架、電池系統不能做變更情況下，YAMAHA進一步讓車身線條更為明顯，並且讓前斜板視覺明顯改變，而龍頭部分更以小風鏡凸顯速度感，椅墊部分則加上防滑處理，甚至針對後座乘坐需求做出分層設計，另外前後土除則進一步拉長，除了達成更好擋泥效果，更加上參考2017年於東京車展展示的自平衡仿賽MOTOROiD設計元素，同時也能讓前後輪在視覺上達成平衡。

至於車架部分則同樣採用鋼管設計，並且搭配阻尼可調的潛望式前叉，以及阻尼與預載均可調整的雙後避震，前輪規格為100/80-14，並且搭配Gogoro S系列車款使用的對四輻射式卡鉗，以及245mm碟盤，後輪為110/70-13，搭配180mm碟盤與單活塞卡鉗，同樣搭載CBS連動煞車系統與對應全時點燈的大燈，以及可作為定位燈的LED燈組，而尾燈則與Gogoro採用不同燈組。

YAMAHA自平衡仿賽MOTOROiD (Provided by Yamaha Motor Co. Ltd) 分享 facebook

動力輸出表現部分，EC-05可在3000轉時呈現10HP輸出動力，在0-2500轉之間則可維持26Nm的扭力輸出，0-50公里約可在3.9秒內完成加速，空車重量則為106公斤，加上兩組電池重量則達126公斤，最高時速可達90公里。

智慧操作部分則與Gogoro 2相同可透過內建NFC與藍牙4.0的KeyFob感應啟動，或是透過手機、Apple Watch操作啟動，另外也能透過app設定各個車輛使用項目，實際操作基本上與Gogoro 2相同。

EC-05預計從7月1日起開放預購，將在今年8月1日陸續交車，配色包含藍深灰、深灰黑、寂光藍與白銀四款配色，建議售價則為新台幣99800元，同樣也能配合政府補助購車。

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(Provided by Yamaha Motor Co. Ltd) 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》