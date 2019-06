YAMAHA攜手Gogoro打造首款電動車EC-05亮相 預計7月開放預購

如先前預告,YAMAHA今日 (6/27)正式在台宣布與Gogoro合作打造的電動車EC-05,主要以Gogoro 2車系為基礎,採用相同的G2鋁合金水冷永磁同步馬達,制動部分則採用輻射式卡鉗,但車殼、座墊等外觀配件則是由YAMAHA日廠團隊操刀設計,並且針對台灣市場銷售需求量身打造。

雖然先前已經在日本與Honda、Kawasaki、Suzuki針對電動車發展結盟,但YAMAHA表示此次與Gogoro的合作式針對台灣市場規劃,因此會以併行方式推動,兩地合作並不會相互影響。同時,YAMAHA也說明此次合作將可基於在台經營超過50年所建立銷售資源與經驗,讓更多消費者能獲得足夠的後續服務,並且認為可以吸引不同用戶族群,因此能與Gogoro既有用戶族群做出區隔。

而針對此次在台灣市場與Gogoro合作推出的首款電動車EC-05,YAMAHA強調藉由過去長時間發展速可達 (scooter)的設計經驗,例如曾在1970年代推出的PASSOL S50,便以大面積腳踏板設計,讓騎乘者能輕鬆放置雙腳,而後期在1980年推出的Jog車系更主打適合各種身形騎乘使用體驗,因此在這次與Gogoro合作車款中,YAMAHA也加入不少巧思設計,並非只是將現有車殼套用在Gogoro 2車架。

YAMAHA說明,EC-05的設計訴求「人車合一」的使用體驗,讓車輛無論在騎乘或靜止時,都能呈現宛如奔馳一般的美感。

因此在基礎車架、電池系統不能做變更情況下,YAMAHA進一步讓車身線條更為明顯,並且讓前斜板視覺明顯改變,而龍頭部分更以小風鏡凸顯速度感,椅墊部分則加上防滑處理,甚至針對後座乘坐需求做出分層設計,另外前後土除則進一步拉長,除了達成更好擋泥效果,更加上參考2017年於東京車展展示的自平衡仿賽MOTOROiD設計元素,同時也能讓前後輪在視覺上達成平衡。

至於車架部分則同樣採用鋼管設計,並且搭配阻尼可調的潛望式前叉,以及阻尼與預載均可調整的雙後避震,前輪規格為100/80-14,並且搭配Gogoro S系列車款使用的對四輻射式卡鉗,以及245mm碟盤,後輪為110/70-13,搭配180mm碟盤與單活塞卡鉗,同樣搭載CBS連動煞車系統與對應全時點燈的大燈,以及可作為定位燈的LED燈組,而尾燈則與Gogoro採用不同燈組。

YAMAHA自平衡仿賽MOTOROiD (Provided by Yamaha Motor Co. Ltd)

動力輸出表現部分,EC-05可在3000轉時呈現10HP輸出動力,在0-2500轉之間則可維持26Nm的扭力輸出,0-50公里約可在3.9秒內完成加速,空車重量則為106公斤,加上兩組電池重量則達126公斤,最高時速可達90公里。

智慧操作部分則與Gogoro 2相同可透過內建NFC與藍牙4.0的KeyFob感應啟動,或是透過手機、Apple Watch操作啟動,另外也能透過app設定各個車輛使用項目,實際操作基本上與Gogoro 2相同。

EC-05預計從7月1日起開放預購,將在今年8月1日陸續交車,配色包含藍深灰、深灰黑、寂光藍與白銀四款配色,建議售價則為新台幣99800元,同樣也能配合政府補助購車。

(Provided by Yamaha Motor Co. Ltd)

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》