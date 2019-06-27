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貿易戰太傷？Sony、微軟、任天堂3巨頭發聯名信給川普

2019-06-27 16:36INSIDE

Photo Credit: Austin Evans
Photo Credit: Austin Evans
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Sony微軟（Microsoft）和任天堂（Nintendo）向美國川普政府寫了一封聯名公開信，表示受到中美貿易戰的影響，對中國商品加徵關稅25%將導緻美國消費者為電玩主機支付8.4億美元，有可能會讓消費者拒絕買單，將嚴重損害電玩主機產業及其員工。

「雖然我們讚賞美國政府為保護美國知識產權和維護美國高科技領導力所做的努力，但這些關稅對美國消費者和企業造成的不成比例損害，將破壞我們長期以來的目標，」上述公司在聯名信中表示。

在這給美國貿易代表辦公室的七頁公開信中，三間公司表示去年96％的電玩主機機是在中國建造的，若是因關稅關係重新配置整個供應鏈，將嚴重對公司產生無法評估的損失。

「我們公司和合作夥伴多年來一直在中國開發電玩主機供應鏈。」三間公司的聯名信表示「這將導致嚴重的供應鏈中斷，若是將採購完全轉移到美國或第三國，增加的成本甚至有可能會超過關稅。」

這是美國企業對於中美貿易戰最新的表示，專家認為除非川普讓步，不然這些知名企業並沒有太多選擇。若川普持續強硬執行，這些企業眼前只能夠將生產線轉移來到台灣增加成本，或是直接將關稅成本反映出來；但無論是哪種做法，都將會反映在消費者身上。對於這些企業來說將是巨大的損失。

聯名公開信中補充表示「價格上漲25％，可能會讓許多美國家庭無法接觸到新的電玩主機。」

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

貿易戰川普任天堂微軟Sony

INSIDE

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