驚！世上首個AI宇宙模擬器 竟自動模擬出「暗物質」數量

圖／取自NASA 分享 facebook

最近由美國紐約Flatiron Institute、卡內基美隆大學、加州大學柏克萊分校以及英屬哥倫比亞大學共同組成的研究團隊率先發表了世界上第一個AI宇宙模擬器，這款AI模擬器除了速度快以外，還在未設定任何參數的狀況下，自動推算出宇宙暗物質的數量。

數十年來，科學家一直在使用電腦模擬來嘗試對宇宙進行逆向工程，來幫助人類了解宇宙的起源。過去最好的傳統模擬方程式需要幾分鐘來模擬；但使用 AI 宇宙模擬器在幾毫秒內就能夠完成，而且之所以會說它很準確，是因為研究團隊發現到的東西。

根據團隊的論文表示，他們建立了一個深度神經網路來預測宇宙的結構形成。它優於傳統的快速分析近似，並且遠遠超出其訓練數據。這款AI宇宙模擬器不僅可以完成開發人員的工作，在不同的重力條件下模擬宇宙的演化能夠為變量產生準確的結果。例如，模擬報告中的一個特定參數結果讓科學家感到驚訝的是宇宙中「暗物質」的數量。

該團隊並沒有針對暗物質的數據對 AI 進行訓練，但是模擬器卻自動模擬出暗物質的數量並且自動推論了數值。研究團隊的合著者和何雪莉（Shirley Ho）表示「這就像只用大量貓狗圖片餵一個 AI，但卻能自動精準辨識出大象一樣。沒有人知道它是如何做到的，這是一個很難解決的謎。」

宇宙現在對人類來說還有太多未知之處，我們也才剛開始將目光投向這些未知的空間​​，試圖來了解這個宇宙的開始與可能結束的方式。人工智慧也許能夠幫助我們精確地理解影響宇宙演化數十億變量如何影響恆星、行星甚至是生命的出現。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》