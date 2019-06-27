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VMware持續推動混合雲及多雲架構 協助加速雲端運算

2019-06-27 09:48楊又肇

VMware在稍早舉辦的2019 VMware Cloud Briefing中，再次強調本身在混合雲，以及接下來多雲混合架構與整合Kubernetes容器技術擁抱各類網路服務的市場策略，同時也說明與美國電器承包商Rosendin Electric、英國公共運輸公司Stagecoach合作轉型，並且協助趨勢科技、Bossa Studios、Zipwhip在內廠商加快其服務成長。

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由於目前的雲端技術發展已經與過往明顯不同，企業端不僅建立面向內部使用的私有雲、針對大眾市場使用的公有雲，甚至也針對邊緣運算需求建立不同層級的雲端應用，進而形成複雜的多雲結構，其中更涉及必須將私有雲與公有雲等雲端服務銜接的混合雲架構。

因此，VMware接下來的雲端應用發展，將會更積極著眼於多雲、混合雲結構發展，並且藉由Kubernetes容器技術擁抱各類網路服務，從而銜接更多邊緣運算應用與彈性佈署，同時也預期推動加速各類雲端運算發展。

VMware Cloud首席技術官Kit Colbert表示，目前使用VMware Cloud服務的客戶，正將混合雲與原生公有雲整合至單一而全面的戰略之中。VMware擁有已經獲得驗證，並且佈署廣泛的產品組合，在推動下一代雲端運算方面發揮主導作用，同時藉由運行於混合雲、整合多雲且為現代化應用奠定基礎之上，將可協助推動加速雲端運算成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

公共運輸英國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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