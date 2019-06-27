WeMo Scooter電動車租賃服務提出以小時計費使用方案

稍早宣布與新北市政府合作，針對6大景點提供區域租還與前15分鐘免費使用優惠，WeMo Scooter稍早再針對輕旅行與商務族群使用需求，提供以小時計費、單日24小時內無限騎僅350元的租用方案。

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此項方案預計從今年7月3日開始推行，主要針對3小時、6小時或全日車輛騎乘使用需求打造，分別對應需要短時間外出採買、工作時間內拜訪客戶，或是單日輕度旅行使用接駁需求。

若在使用過程面臨電力不足情況，即可隨時就近以路邊停車格歸還車輛，並且另外使用其他電力較充足的車輛、接續行程。

而相比原本以分鐘計費模式，對於有較長使用時間需求的情況，WeMo Scooter此次提出以小時計費租賃使用方案相對划算，分別推出3小時使用時間以新台幣150元計費、6小時使用時間以新台幣250元計費，以及24小時使用時間以新台幣350元計費三種計費方案。

目前WeMo Scooter主要還是以大台北地區提供使用，近期也已經擴展到新北市板橋區，未來也計畫持續擴展到更多地區提供使用，預計年底將擴大增車至8000台使用規模。

另外，WeMo Scooter也計畫鎖定企業商務應用，其中可能與企業使用需求，以及即時外送服務等應用模式合作，透過彈性的租借方式，即可讓企業端節省編列龐大購車與後續維護成本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》