蘋果證實收購 自駕技術新創公司Drive.ai將關閉發展業務

先前傳聞將由蘋果收購的自駕技術新創公司Drive.ai，從稍早向加州就業發展局遞交文件中透露，將在今年6月底關閉辦公室，並且計畫解雇90名員工，進而永久關閉其發展業務。而隨後消息中，蘋果也證實收購Drive.ai，但未透露具體收購細節。

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依照Drive.ai稍早遞交文件內容，顯示最快將會在本週五關閉位於加州山景城的辦公室，同時包含執行長Bijit Halder在內90名成員都將列為裁撤對象，而共同創辦人Sameep Tandon則已經在今年6月初離開公司，而另一名共同創辦人王濤則已在今年2月離開。

Drive.ai在2015年成立，後續接連獲得GGV Capital、New Enterprise Associates、Nvidia在內公司投資約7700萬美元，不過，Drive.ai卻在今年年初開始對外尋求潛在買家，有意將公司轉售他人。

先前消息指稱蘋果計畫收購Drive.ai，並且借重其自駕技術延續原本投入發展的自動駕駛車輛設計，而從目前Drive.ai申請結束業務，並且裁撤旗下員工情況來看，顯然蘋果可能會以接手Drive.ai裁撤員工形式，強化本身在自駕技術發展能力。

蘋果在後續說明中確認收購Drive.ai，預計接手其工程師技術人員，以及公司相關資產，但未具體說明收購涉及金額等細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》