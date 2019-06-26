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以低價排擠競爭對手 傳歐盟將對高通再祭違反市場壟斷罰單

2019-06-26 08:57楊又肇

相關消息指稱，歐盟可能會在下個月向Qualcomm祭出另一張違反壟斷罰單，原因在於Qualcomm曾在2009年至2011年間以低於市場成本價格出售當時主流使用的3G通訊晶片，藉此削弱當時仍在市場競爭的Icera在內廠商優勢。

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此項指控始於2015年，當時歐盟便以Qualcomm在2009年至2011年間，藉由低於市場成本價格銷售旗下3G通訊晶片，使得當時仍在市場發展的Icera在內基頻晶片廠商失去競爭能力，導致Qualcomm最終在市場取得絕對優勢，而Icera最後則以轉售給NVIDIA收尾，但最終NVIDIA也因為市場競爭處於劣勢，因此決定退離通訊市場競爭。

彭博新聞報導指稱，相關之情人士表示歐盟最快會在下個月向Qualcomm祭出違反壟斷罰單。在此之前，歐盟已經向Qualcomm祭出兩張罰單，其中一張是在去年1月祭出，裁罰金額高達9.97億歐元，約為11.3億美元。

在此之前，歐盟也曾針對Qualcomm是否向蘋果提供優惠價格，藉此確保蘋果獨家使用Qualcomm通訊晶片產品，其次則是針對Qualcomm是否藉由定價策略排擠其他競爭對手，藉此確保本身市場獨佔優勢。

除了針對Qualcomm開刀，歐盟過去以來也陸續針對微軟、蘋果、Facebook、Google、亞馬遜等美國在內公司展開調查，並且指控其服務涉及市場壟斷，或是有避稅嫌疑，甚至涉及違反隱私安全。

在被歐盟指控違反市場壟斷之外，Qualcomm目前也面臨在美國境內遭聯邦貿易委員會 (FTC)指控違反市場壟斷，預期也會在近期內會有具體審理結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟高通

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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