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Apple Card實體卡曝光！ 蘋果、高盛員工搶先使用

2019-06-25 22:03電獺少女

其實是滿想要辦一張的XD 台灣地區難等...乾脆研究一下怎麼到美國辦信用卡比較快!?

還記得當蘋果宣布要推出自家信用卡Apple Card的時候，得到全球各方的關注，現在Apple Card實體卡片曝光，據說已經在高盛銀行和蘋果員工中進行測試，相信離美國正式推出的時間應該不遠啦～雖然在台灣會不會推出都還是個謎，但我們還是可以搶先來看一下這張Apple Card本人到底長怎麼樣吧！

圖／取自iMore
圖／取自iMore
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卡片的外觀設計就如同蘋果發表會上公布的一樣，採用全白、乾淨簡約的設計風格，正反面都沒有卡號、日期等等資訊，只有高盛、Mastercard和蘋果三家公司的Logo，另外就是晶片和持卡人姓名了，卡面真的超級乾淨

而Apple Card 是採用鋁鈦合金打造，重量約為14.7 g（0.52 盎司），比一般塑膠卡的手感還要沉，感覺也會有更加高級的感覺

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Apple Card的包裝採用彩色暈染，材料是紙製品，也是滿簡潔的一個設計感

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Apple Card上都沒有卡號那些，那要如何與iPhone 配對使用呢？信用卡其實就跟其他蘋果週邊一樣，將它靠近手機，就能夠完成配對和綁定啦！

相信許多果粉都非常想要辦這張Apple Card，不過在台灣地區可能有點難了，因為Apple Card是與高盛銀行合作推出聯名卡，但台灣並沒有高盛銀行進駐，除非蘋果在台灣找其他銀行合作，不然在台推出的機率就非常低了，並且也不是短時間可以實現的...但如果你有機會可以在美國辦Apple Card的話，因為它是由國際發卡組織Mastercard發卡，跨國消費都是沒有任何問題的

Apple Card令人心動的幾項特點幫大家整理如下：

●用iPhone就可以申辦，方便快速

●沒有年費、不收跨國付款手續費、沒有延遲繳費罰金

●綁訂Apple Pay即有2%無上限現金回饋；購買Apple旗下產品更有高達3%無上限現金回饋；刷實體卡的話則是1%現金回饋（且回饋金額是當天入帳）

光看現金回饋的部分就非常有競爭力，購買蘋果產品享3%無上限現金回饋這點，應該也讓許多果迷趨之若鶩吧！另外消費的清單等等都會整合進Apple錢包中，透過 AI 辨識呈現消費紀錄，簡潔的記錄你消費內容，並且在安全性上也做了十足的把關

或許在美國推行Apple Card成效不錯的話，蘋果應該才會有想把聯名信用卡推行到其他區域的打算吧！在台灣區域的果迷們只好再等等

（新聞來源：iMore

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Card蘋果信用卡高盛

電獺少女

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